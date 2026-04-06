인천 딴두부리섬에 고립된 외국인 2명 구조
인천해양경찰서는 선재도 딴두부리섬에 고립된 외국인 2명을 구조했다고 6일 밝혔다.
인천해경 영흥파출소는 전날 오후 3시58분쯤 “외국인 2명이 선재도 드무리 해변에서 딴두부리섬에 걸어 들어갔다가 물이 차서 못 나오고 있다”는 신고를 접수했다.
이에 영흥파출소 소속 경찰관들은 즉시 현장으로 출동해 폴란드 국적의 A씨(20대·여)와 베트남 국적의 B씨(20대·여)를 모두 구조했다. 구조 이후에는 건강에 큰 이상이 없어 귀가 조치됐다.
이들은 교환학생 신분으로 관광차 딴두부리섬에 들어가 약 10분간 입도했고 물길이 끊기면서 고립된 것으로 조사됐다. 또 대조기로 당시 조차가 커 해수면 상승 속도가 빨랐으며 순식간에 키를 넘기는 물높이로 왔던 길이 막혔다.
인천해경 관계자는 “서해안 일대는 물때에 따라 고립 사고 위험이 높다”며 “반드시 기상과 물때를 사전에 확인하고 위험지역 출입을 자제해 달라”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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