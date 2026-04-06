펄어비스, ‘코리아 인디게임 데브캠프’ 협력 기업으로 참여
펄어비스가 ‘코리아 인디게임 데브캠프’에 참여한다.
코리아 인디게임 데브캠프는 인디 게임 산업 경쟁력을 강화하기 위해 정부에서 추진하는 사업이다. 펄어비스는 참여를 통해 인디 개발자들을 위한 멘토링과 기술 교류를 진행한다.
펄어비스는 지난 2022년부터 4년째 유망 인디 게임의 글로벌 시장 진출을 돕는 사업인 ‘빅잼(BIGEM)’을 후원하고 있다. 빅잼을 통해 선정된 우수 인디 게임들은 해외 주요 게임쇼 참가 및 전시 지원 등 글로벌 관객과 만날 수 있는 기회를 얻는다.
국내 최대 규모의 인디 게임 축제 ‘부산인디커넥트페스티벌(BIC Festival)’도 8년 연속 후원하며 조력자 역할을 하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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