울산 효성, 관리 책임은 ‘뒷전’… 지하 배관서 유독물질 누출
지하 배관서 믹스자일렌 등 유출
6일 오전 9시 16분쯤 울산 울주군 온산국가산업단지 내 지하 매설 배관이 파손되며 유독성 화학물질이 누출되는 사고가 발생했다. 이번 사고는 대기업 간의 복잡한 이해관계 속에 안전 관리 책임이 방치된 것 아니냐는 지적이 나오고 있다.
울산소방본부와 울주군 등에 따르면 이날 누출된 물질은 석유화학제품의 주원료인 믹스자일렌(Mixed Xylene)과 파라자일렌(Para-Xylene)이다. 이들 물질은 인화성이 매우 강할 뿐만 아니라, 증기를 흡입할 경우 어지럼증과 피부 자극을 유발하는 독성 물질이다.
당국은 사고 직후인 오전 10시 1분부로 화학물질 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령하고 긴급 방제에 나섰다. 울주군은 오전 10시 48분 안전안내문자를 통해 “이 지역을 운행하는 차량은 창문을 닫고 내기 순환모드를 설정해 운행하라”고 안내했다.
다행히 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐으나, 유동 인구가 많은 시간대에 유독 물질이 유출되어 대형 화재나 인명 사고로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었다.
이번 사고의 핵심 쟁점은 배관의 ‘실질적 관리 책임’이다. 사고가 발생한 배관은 에쓰오일이 원료를 공급하고 한화임팩트가 이를 받아 사용하지만,정작 안전 감독의 총괄 책임은 효성에 있는 것으로 확인됐다.
지표면 아래 매설된 사외 배관은 부식이나 균열을 육안으로 확인하기 어렵다. 이 때문에 관리 주체인 효성이 정기적인 배관 건전성 시험이나 실시간 누출 감지 시스템을 제대로 운영했는지에 대한 강한 의문이 제기되고 있다.
사고 소식을 접한 울산 시민들은 불안감을 감추지 못하고 있다. 인근 지역 주민 A씨는 “재난 문자가 올 때마다 2022년 10명의 사상자를 낸 S-OIL 폭발 사고 당시의 공포가 떠올라 잠을 설친다”며 “왜 이런 사고가 반복되는지 이해할 수 없다”고 분통을 터뜨렸다.
경찰과 소방당국은 정확한 배관 파손 원인을 정밀 조사 중이다. 특히 관리 주체인 효성의 관리 소홀 여부는 물론, 공급사인 에쓰오일과 사용사인 한화임팩트 간의 안전 관리 협의가 제대로 이행됐는지 등을 엄격히 따져볼 방침이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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