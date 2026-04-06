강원 DMZ 평화의 길 개방…생태‧역사‧안보 관광 본격화
강원도 접경지역 5개 군에 조성된 ‘DMZ 평화의 길 테마노선’ 이 17일부터 11월 30일까지 전면 개방된다.
테마노선은 DMZ(비무장지대)와 민간인통제선 이북 지역의 생태, 문화, 역사자원을 활용해 자유와 안보, 평화의 소중함을 체험할 수 있도록 조성한 길이다. 참가자들은 해설사와 함께 차량, 도보로 이동하며 DMZ 평화의길 이야기를 들을 수 있다.
철원 백마고지 코스(차량 15km, 도보 2.8km)는 6·25전쟁 당시 국군, 중공군 간 격전을 기린 백마고지 전적지와 공작새 전망대, 지뢰와 수류탄이 가득 찬 황무지를 황금빛 지대로 바꾼 명소로 구성돼 있다.
화천 백암산 비목 코스(차량 87.9km, 도보 2km)는 백암산 케이블카를 타고 국내 최북단 해발 1178m 정상에서 평화의 댐과 북한의 금강산댐을 동시에 조망할 수 있다. 두 댐으로 인해 형성된 세계 유일 DMZ 인공생태습지, 양의대 하천습지도 볼 수 있다.
양구 두타연 피의 능선 코스(차량 16.7km, 도보 2.7km)는 금강산 안내소에서 출발해 두타연과 금강산 가는 옛길을 따라 걷는다. 금강산 등 천혜의 비경을 가까이서 볼 수 있다. 피의 능선을 따라가는 코스는 UN 연합군과 중공군과의 치열한 고지전의 흔적을 엿볼 수 있다.
인제 대곡리 초소~1052고지 코스(차량 46km, 도보 1km)는 서화면 대곡리에서 을지 삼거리를 지나 1052고지를 왕복한다. 1953년 가장 치열한 고지전 중 하나를 기린 을지부대 854고지 전적비, 미수복 지역 등 역사적 장소를 볼 수 있다.
고성 통일전망대·금강산전망대 코스(도보 3.6km)는 통일전망대에서 출발해 해안전망대, 통전 터널, 남방한계선 등 해안을 따라 해금강과 금강산의 절경을 조망할 수 있다.
참가 신청은 한국관광공사 ‘평화의 길’ 홈페이지와 걷기여행 모바일 앱 ‘두루누비’를 통해 할 수 있다. 코스별로 하루 1~2회, 주 4~5일 운영되며 혹서기(7~8월)에는 운영하지 않는다.
최재희 도 접경지역과장은 6일 “DMZ 평화의 길은 단순한 걷기 코스를 넘어 접경지역의 가치를 알리는 상징적인 장소”라며 “접경지역의 관광활성화는 물론 지역 경제회복의 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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