부산형 라이즈 홍보, 대학생이 맡는다…서포터즈 출범
부산라이즈혁신원, 대학생 110명 선발
1기 해단·2기 발대…1년간 활동
청년 시각 콘텐츠로 정책 확산
부산형 라이즈(RISE) 정책 확산을 위한 대학생 서포터스가 새롭게 출범했다. 청년 시각의 콘텐츠를 통해 지역 혁신 정책을 알리는 역할을 맡게 된다.
부산라이즈혁신원은 지난 3일 경남정보대학교 센텀캠퍼스에서 ‘2026 B·RISE 대학생 서포터스 발대식’을 개최했다고 6일 밝혔다.
이번 행사에는 부산시와 대학 관계자, 서포터스 등 140여명이 참석해 1기 활동을 마무리하고 2기 출범을 공식화했다. 2기 서포터스는 총 110명으로, 이달부터 내년 3월까지 약 1년간 활동한다.
이들은 부산형 RISE 체계의 성과와 주요 사업을 대학과 지역사회에 알리고 대학 현장과 지역 혁신 사례를 청년의 시각으로 콘텐츠화하는 역할을 맡는다. 온라인 홍보 콘텐츠 제작과 대학 연계 프로그램 참여, 주요 행사 지원 등 다양한 활동이 예정돼 있다.
발대식에 앞서 진행된 사전 프로그램에서는 오리엔테이션과 콘텐츠 제작 교육, 네트워킹이 진행됐다. 홍보 전략 경진 대회에서는 국립한국해양대학교가 1위를 차지하는 등 대학별 기획 역량을 선보였다.
행사는 개회식과 함께 우수 서포터스 시상, 1기 해단식, 2기 발대식 세리머니 순으로 진행됐다.
부산라이즈혁신원 관계자는 “서포터스는 부산형 RISE 정책을 청년의 언어로 전달하는 중요한 연결고리”라며 “대학과 지역사회를 잇는 역할을 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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