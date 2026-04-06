울산시, 중동발 경제위기 정면돌파… 소상공인 긴급 지원
울산경남은행 협력 690억원 규모 특례보증 실시
울산페이 캐시백 13%로 파격 확대
울산시가 국제 정세 불안에 따른 경영난을 해소하기 위해 지역 소상공인들의 경영 부담을 덜어주기 위한 ‘긴급 지원 대책’을 마련해 본격 가동한다.
울산시는 6일 오후 시청 본관에서 울산경남은행과 특별출연금 전달식을 갖고 총 690억 원 규모의 ‘긴급 소상공인 특례보증’을 시행한다고 밝혔다.
이번 대책은 지난 2일 열린 ‘민생경제 대응 긴급회의’의 후속 조치다. 울산경남은행이 울산신용보증재단에 40억원을 출연하며, 이를 재원으로 업체당 최대 1억원까지 보증을 지원한다.
특히 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인들을 위해 정책자금 우대금리를 적용하는 등 실질적인 이자 부담 완화에 초점을 맞췄다.
또한 시는 당초 5월로 예정됐던 250억원 규모의 2차 경영안정자금과 재창업자를 위한 50억 원 규모의 재기지원자금을 4월로 앞당겨 조기 집행하기로 했다.
지원 대상은 울산 내 사업장을 둔 소상공인으로, 업체당 최대 8000만원까지 지원받을 수 있다.
위축된 소비 심리를 살리기 위한 ‘당근책’도 강화된다. 시는 울산페이 환급(캐시백) 확대 조치를 오는 13일부터 조기 시행한다. 이에 따라 오는 8월 12일까지 4개월간 울산페이 캐시백 비율은 기존 10%에서 13%로 상향된다. 시민들이 월 한도인 30만원을 사용할 경우, 최대 3만 9000원까지 환급 혜택을 누릴 수 있다.
최근 나프타 가격 상승으로 인한 포장재 가격 급등에 대응해 요식업계를 위한 맞춤형 지원도 신설했다.
배달 및 포장 비중이 높은 연 매출 1억 400만원 미만의 요식업 소상공인 약 500개사를 대상으로 업체당 최대 20만원의 포장재 구입비를 지원한다.
음식 용기와 비닐봉투 등 필수 소모품 구입비를 직접 지원하는 이 사업은 오는 20일부터 ‘소상공인24’ 누리집을 통해 신청할 수 있다.
울산시 관계자는 “이번 대책은 금융 지원과 소비 진작을 동시에 추진해 소상공인의 경영 부담을 실질적으로 줄이기 위한 종합 처방전”이라며 “대외 불확실성이 커지는 상황에서 지역 경제가 활력을 잃지 않도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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