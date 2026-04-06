‘공영민 3억 의혹은 허위…바지락 사업 투자금’…허위유포자 고발

공 군수 “허위사실 유포자·배후 세력에 가장 강력한 법적 대응 시작”



1% 진실도 없는 명백한 허위사실…존재치 않는 범죄 꾸며낸 것



“낙선 목적 의도적 허위사실 유포…중대한 범죄, 엄정 대응”



전남 고흥군수 선거가 민주당 후보 선출 경선을 앞두고 혼탁 양상으로 치닫고 있다.



공영민 현 고흥군수에 대한 ‘억대 정치자금 수수 의혹’과 관련한 내용이 휴대폰 문자와 사회관계망서비스(SNS)를 타고 확산하자 허위사실 유포자에 대한 고발장이 경찰에 접수됐다.



6일 지역 정치권에 따르면 고발인 A씨는 최근 고흥경찰서에 고발장을 제출하고, 일부 인사들이 공 군수가 과거 선거 과정에서 거액의 불법 정치자금을 수수했다는 허위 내용을 퍼뜨렸다며 명예훼손 및 공직선거법 위반 혐의로 수사를 촉구했다.



공 군수가 2022년 지방선거를 앞두고 정치자금 명목으로 수억원을 수수했고 현재 수사 대상에 올라 있다”는 취지의 허위사실을 지역사회와 언론 관계자들에게 유포했다는 것이다.



고발인은 “의혹은 전혀 사실이 아니며, 존재하지 않는 범죄를 실제처럼 꾸며낸 것이고, 단순 진정 제기나 사건 이첩 등 절차적 사실을 근거로 마치 본격적인 수사가 진행 중인 것처럼 왜곡됐다”고 주장했다.



또 “금품 전달 정황과 액수까지 구체적으로 꾸며 허위사실을 퍼뜨린 것은 고의성이 짙다”며 “경선이 진행 중인 민감한 시점에 집중적으로 유포된 점을 고려하면 낙선을 목적으로 의도적 허위사실 유포는 중대한 범죄이므로 엄정 대응해야 한다”고 강조했다.



경찰은 고발인 조사에 이어 관련 내용에 대한 사실관계와 관련 증거를 토대로 수사에 나설 방침이다.



앞서 한 유튜브를 통해 제기된 ‘3억원 전달 의혹’에서 선거 자금의 출처라고 지목된 바지락 사업자는 “마을 바지락 사업 투자금 7억원의 일부를 사진을 찍어 놓았던 것이다”면서 “사진에 나오는 3억원은 전부 바지락 사업에 투자됐다”며 공 군수 정치자금과는 무관하다고 주장했다.





공영민(사진) 군수도 이같은 의혹 보도에 대해 강력 대응을 시사했다. 공 군수는 지난 4일 페이스북을 통한 입장문을 통해 “저에 대한 터무니없는 의혹 보도를 접하고 놀라셨을 것이다. 분명히 밝히는데, 보도된 금전 수수 의혹은 단 1%의 진실도 없는 명백한 허위사실이다”고 강력 부인했다.



이어 “하필이면 민주당 경선을 목전에 둔 이 시점에, 확인되지 않은 4년전의 이야기가 기사화돼 고흥의 깨끗한 선거 분위기를 흐리고 있는데, 이는 저를 흠집 내어 선거 결과를 뒤집으려는 전형적인 정치적 음해이자 저열한 공작으로 이같은 선거풍토를 조장하는 후보들은 고흥을 이끌 자격이 없다”고 비판했다.



그는 “이번 사안을 결코 묵과하지 않겠다. 허위사실 유포자와 그 배후 세력에 대해 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄, 무고죄, 공직선거법위반 등 가장 강력한 법적 대응을 시작하겠다”고 강한 의지를 드러냈다.



공 군수는 “이러한 비열한 공작에 흔들리지 않고 오직 고흥군민의 행복과 오직 고흥의 변화발전만을 위해 당당하게 나아가겠으며 현명한 군민들을 믿고 최선을 다하겠다”고 강조했다.



고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 고흥군수 선거가 민주당 후보 선출 경선을 앞두고 혼탁 양상으로 치닫고 있다.공영민 현 고흥군수에 대한 ‘억대 정치자금 수수 의혹’과 관련한 내용이 휴대폰 문자와 사회관계망서비스(SNS)를 타고 확산하자 허위사실 유포자에 대한 고발장이 경찰에 접수됐다.6일 지역 정치권에 따르면 고발인 A씨는 최근 고흥경찰서에 고발장을 제출하고, 일부 인사들이 공 군수가 과거 선거 과정에서 거액의 불법 정치자금을 수수했다는 허위 내용을 퍼뜨렸다며 명예훼손 및 공직선거법 위반 혐의로 수사를 촉구했다.공 군수가 2022년 지방선거를 앞두고 정치자금 명목으로 수억원을 수수했고 현재 수사 대상에 올라 있다”는 취지의 허위사실을 지역사회와 언론 관계자들에게 유포했다는 것이다.고발인은 “의혹은 전혀 사실이 아니며, 존재하지 않는 범죄를 실제처럼 꾸며낸 것이고, 단순 진정 제기나 사건 이첩 등 절차적 사실을 근거로 마치 본격적인 수사가 진행 중인 것처럼 왜곡됐다”고 주장했다.또 “금품 전달 정황과 액수까지 구체적으로 꾸며 허위사실을 퍼뜨린 것은 고의성이 짙다”며 “경선이 진행 중인 민감한 시점에 집중적으로 유포된 점을 고려하면 낙선을 목적으로 의도적 허위사실 유포는 중대한 범죄이므로 엄정 대응해야 한다”고 강조했다.경찰은 고발인 조사에 이어 관련 내용에 대한 사실관계와 관련 증거를 토대로 수사에 나설 방침이다.앞서 한 유튜브를 통해 제기된 ‘3억원 전달 의혹’에서 선거 자금의 출처라고 지목된 바지락 사업자는 “마을 바지락 사업 투자금 7억원의 일부를 사진을 찍어 놓았던 것이다”면서 “사진에 나오는 3억원은 전부 바지락 사업에 투자됐다”며 공 군수 정치자금과는 무관하다고 주장했다.공영민() 군수도 이같은 의혹 보도에 대해 강력 대응을 시사했다. 공 군수는 지난 4일 페이스북을 통한 입장문을 통해 “저에 대한 터무니없는 의혹 보도를 접하고 놀라셨을 것이다. 분명히 밝히는데, 보도된 금전 수수 의혹은 단 1%의 진실도 없는 명백한 허위사실이다”고 강력 부인했다.이어 “하필이면 민주당 경선을 목전에 둔 이 시점에, 확인되지 않은 4년전의 이야기가 기사화돼 고흥의 깨끗한 선거 분위기를 흐리고 있는데, 이는 저를 흠집 내어 선거 결과를 뒤집으려는 전형적인 정치적 음해이자 저열한 공작으로 이같은 선거풍토를 조장하는 후보들은 고흥을 이끌 자격이 없다”고 비판했다.그는 “이번 사안을 결코 묵과하지 않겠다. 허위사실 유포자와 그 배후 세력에 대해 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄, 무고죄, 공직선거법위반 등 가장 강력한 법적 대응을 시작하겠다”고 강한 의지를 드러냈다.공 군수는 “이러한 비열한 공작에 흔들리지 않고 오직 고흥군민의 행복과 오직 고흥의 변화발전만을 위해 당당하게 나아가겠으며 현명한 군민들을 믿고 최선을 다하겠다”고 강조했다.고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지