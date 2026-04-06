완벽한 경찰 공조…“퇴근 길 정체 속 산모와 아기 생명 구했다”

경북 경주경찰서·울산 북부경찰서, “경찰과 시민이 함께 만든 소중한 결과”





“지금 아내가 위험합니다. 울산 방향으로 가고 있는데, 아이가 곧 나올 것 같아요. 구급차를 기다릴 수 없습니다. 제발 도와주세요”



지난 2일 오후 7시 50분쯤 경북 경주경찰서 불국파출소에 다급한 목소리의 전화가 걸려왔다.



전화를 건 A씨는 “차량 안에 산모가 타고 있는데 상태가 급격히 악화되고 있다. 평소 다니던 대학병원으로 이송돼야 하지만, 퇴근 시간대 교통 정체로 인해 제때 도착하기 불가능한 상황”이라며 도움을 요청했다.



신고를 접수한 경찰은 즉시 상황의 위급성을 인지하고 신고자의 휴대전화 실시간 위치추적을 통해 이동경로를 파악했다. 예상 구간에 순찰차를 선제적으로 배치하는 긴급 대응에 돌입해 약 2분 만에 신고 차량과 합류했다.



순찰차는 경광등과 사이렌을 울리며 앞장서 이동했고 진행 방향 차량들을 신속히 통제하며 정체된 도로 사이로 길을 터줬다.



경주와 울산을 잇는 구간에서는 관할을 넘는 경찰의 공조가 빛을 발했다.



경주경찰서는 울산북부경찰서에 즉시 상황을 전파하고 에스코트가 중단되지 않도록 연계지점을 설정했으며 이에 따라 경주경찰서 순찰차에서 울산북부경찰서 순찰차로 에스코트가 자연스럽게 이어지며 단 한 번의 지체없이 이동이 가능했다.



그 결과, 고위험 산모는 골든타임 내 울산대병원에 무사히 도착할 수 있었고 의료진의 신속한 조치로 산모와 태아 모두 건강하게 생명을 지킬 수 있었다.



신고자였던 남편 A씨는 “당시 아내는 맥박도 떨어지고 상황이 매우 위급했었는데 경찰의 도움으로 빠르게 병원에 도착할 수 있었다”며 “덕분에 아이도 건강하게 태어났고 아내도 무사했다”며 감사해 했다.



경북경찰청 관계자는 “지령 요원의 신속한 판단과 현장 경찰관들의 유기적인 협력 덕분에 소중한 생명을 구할 수 있었다”며 “앞으로도 신속하고 효율적인 긴급 대응으로 국민의 생명과 안전을 지켜나가겠다”고 밝혔다.



경찰은 또 “무엇보다 자발적으로 길을 터 준 시민들의 협조가 결정적인 역할을 했다”며 “경찰과 시민이 함께 만든 소중한 결과”라고 강조했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “지금 아내가 위험합니다. 울산 방향으로 가고 있는데, 아이가 곧 나올 것 같아요. 구급차를 기다릴 수 없습니다. 제발 도와주세요”지난 2일 오후 7시 50분쯤 경북 경주경찰서 불국파출소에 다급한 목소리의 전화가 걸려왔다.전화를 건 A씨는 “차량 안에 산모가 타고 있는데 상태가 급격히 악화되고 있다. 평소 다니던 대학병원으로 이송돼야 하지만, 퇴근 시간대 교통 정체로 인해 제때 도착하기 불가능한 상황”이라며 도움을 요청했다.신고를 접수한 경찰은 즉시 상황의 위급성을 인지하고 신고자의 휴대전화 실시간 위치추적을 통해 이동경로를 파악했다. 예상 구간에 순찰차를 선제적으로 배치하는 긴급 대응에 돌입해 약 2분 만에 신고 차량과 합류했다.순찰차는 경광등과 사이렌을 울리며 앞장서 이동했고 진행 방향 차량들을 신속히 통제하며 정체된 도로 사이로 길을 터줬다.경주와 울산을 잇는 구간에서는 관할을 넘는 경찰의 공조가 빛을 발했다.경주경찰서는 울산북부경찰서에 즉시 상황을 전파하고 에스코트가 중단되지 않도록 연계지점을 설정했으며 이에 따라 경주경찰서 순찰차에서 울산북부경찰서 순찰차로 에스코트가 자연스럽게 이어지며 단 한 번의 지체없이 이동이 가능했다.그 결과, 고위험 산모는 골든타임 내 울산대병원에 무사히 도착할 수 있었고 의료진의 신속한 조치로 산모와 태아 모두 건강하게 생명을 지킬 수 있었다.신고자였던 남편 A씨는 “당시 아내는 맥박도 떨어지고 상황이 매우 위급했었는데 경찰의 도움으로 빠르게 병원에 도착할 수 있었다”며 “덕분에 아이도 건강하게 태어났고 아내도 무사했다”며 감사해 했다.경북경찰청 관계자는 “지령 요원의 신속한 판단과 현장 경찰관들의 유기적인 협력 덕분에 소중한 생명을 구할 수 있었다”며 “앞으로도 신속하고 효율적인 긴급 대응으로 국민의 생명과 안전을 지켜나가겠다”고 밝혔다.경찰은 또 “무엇보다 자발적으로 길을 터 준 시민들의 협조가 결정적인 역할을 했다”며 “경찰과 시민이 함께 만든 소중한 결과”라고 강조했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지