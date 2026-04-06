‘지옥문’ 앞에서 망설이는 트럼프…이란 협상 데드라인 하루 또 연장
트럼프 “깊이 있는 협상 중…합의하지 않으면 다 날려버릴 것”
이란 국회의장 “트럼프, 미국 가정을 생지옥으로 끌고 가고 있어”
민간 인프라 공격 경고 논란 계속
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과의 협상 시한을 7일로 다시 연장했다. 기존에 제시했던 시한에서 하루 더 연장한 것으로 공격유예 발표는 이번이 세 번째다. 이란이 협상을 하지 않을 경우 ‘지옥문’을 열겠다던 트럼프가 이란 전쟁의 최대 고비 앞에서 고심을 이어가는 모양새다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적었다. 별도의 설명은 없었지만 이란 발전소 등 민간 인프라에 대한 공습을 유예하고 협상 시한은 기존 6일에서 7일로 하루 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다. 트럼프는 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서도 협상 시한을 오는 7일 오후로 제시했다. 그는 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.
이번 유예까지 포함하면 트럼프의 공격 유예는 세 번째다. 트럼프는 앞서 지난달 21일 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 공격하겠다고 예고했다가 이틀 뒤인 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 이어 같은 달 26일에도 이란 발전소에 대한 공격을 6일 오후 8시까지로 열흘 유예한다고 밝힌 바 있다.
트럼프는 최근 이란에 대한 최대 강도의 압박과 함께 협상 타결 가능성도 제시하는 등 모호한 입장을 유지하고 있다. 트럼프는 협상 시한 연장 직전까지만 해도 트루스소셜에 “이번 화요일은 이란에서 ‘발전소의 날’이자 ‘다리의 날’이 될 것”이라며 “빌어먹을 호르무즈 해협을 열어라. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것이다”고 적었다.
하지만 그는 얼마 뒤 폭스뉴스 인터뷰에서 이란과의 협상 타결 전망에 대해 “6일까지 타결이 이뤄질 것으로 본다. 가능성이 크다”고 말했다. 자신이 제시한 공격 유예 시한 이전에 협상이 타결될 수 있자는 낙관적 전망을 한 것이다.
트럼프는 이날 악시오스 인터뷰에서도 이란과 “깊이 있는 협상”을 진행 중이라면서 자신이 제시한 7일 시한 만료 전에 합의가 이뤄질 가능성을 거론했다. 트럼프는 스티브 위트코프 대통령 특사와 사위 제러드 쿠슈너가 이란 측과 협상 중이라고 전했다. 악시오스는 “협상은 파키스탄과 이집트, 터키의 중재자들을 통해 이루어지고 있을 뿐만 아니라 트럼프의 보좌진과 아바스 아라그치 이란 외무장관 사이의 문자 메시지를 통해서도 진행되고 있다”고 전했다.
트럼프는 합의 타결 가능성과 관련해 “(합의) 가능성이 크지만, 만약 그들이 합의하지 않는다면 나는 그곳의 모든 것을 날려버릴 것”이라고 말했다. 그러면서 “협상은 잘 진행되고 있지만 이란과는 결승선에 도달하는 일이 없다”고 말해 최종 합의를 장담하지는 못했다.
트럼프는 6일 이란에서 미군 구출 작전 성과와 관련된 기자회견을 예고한 상태다. 이 자리에서 이번 전쟁과 관련한 입장을 다시 밝힐 가능성 있다.
다만 트럼프가 민간 인프라 공격을 경고한 것에 대해서는 미국 내에서도 논란이 계속되고 있다. 트럼프는 민간 인프라 공격이 이란 민간인에게 피해를 줄 수 있다는 악시오스 지적에 “그들은 공포 속에 살고 있다. 그들은 우리가 전쟁 도중에 철수할까 봐 두려워하지만 우리는 떠나지 않을 것이다”이라고 말했다. WSJ도 “국제법에 따르면 군은 군사 작전에 기여하고 민간인 피해가 최소화되는 경우에만 민간 발전소와 기타 주요 인프라를 공격할 수 있다”며 “군사적 가치와 무관하게 발전소와 교량에 대한 광범위한 공격은 법적·인도주의적 문제를 야기한다”고 지적했다.
이란은 트럼프의 ‘지옥’ 경고에도 굽히지 않는 모양새다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회 의장은 이날 엑스에 “당신의 무모한 행동은 미국의 모든 가정을 생지옥으로 끌고 가고 있다”며 “당신이 (베냐민) 네타냐후 (이스라엘 총리)의 명령을 고집스럽게 따르는 탓에 우리 지역 전체가 불타오를 것”이라고 적었다. 그러면서 “이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내야 한다”고 촉구했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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