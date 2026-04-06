‘지옥문’ 앞에서 망설이는 트럼프…이란 협상 데드라인 하루 또 연장

트럼프 “깊이 있는 협상 중…합의하지 않으면 다 날려버릴 것”

이란 국회의장 “트럼프, 미국 가정을 생지옥으로 끌고 가고 있어”

민간 인프라 공격 경고 논란 계속

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

달 26일에도 이란 발전소에 대한 공격을 6일 오후 8시까지로 열흘 유예한다고 밝힌 바 있다.

협상은 파키스탄과 이집트, 터키의 중재자들을 통해 이루어지고 있을 뿐만 아니라 트럼프의 보좌진과 아바스 아라그치 이란 외무장관 사이의 문자 메시지를 통해서도 진행되고 있다”고 전했다.

합의 타결 가능성과 관련해 “(합의) 가능성이 크지만, 만약 그들이 합의하지 않는다면 나는 그곳의 모든 것을 날려버릴 것”이라고 말했다. 그러면서 “

협상은 잘 진행되고 있지만 이란과는 결승선에 도달하는 일이 없다”고 말해 최종 합의를 장담하지는 못했다.

군사적 가치와 무관하게 발전소와 교량에 대한 광범위한 공격은 법적·인도주의적 문제를 야기한다”고 지적했다.

“이란 국민의 권리를 존중하고 이 위험한 게임을 끝내야 한다”고 촉구했다.