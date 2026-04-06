마스터스 이벤트 ‘드라이브 칩 앤드 퍼트’ 성황리에 마쳐
2026년 마스터스 공식 일정 중 하나잉 드라이브 칩 앤드 퍼트 결승전이 성황리에 마무리됐다.
이번 행사는 마스터스 토너먼트를 나흘 앞둔 5일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 진행됐다.
7세부터 15세까지 미국 국적 유소년들이 골프의 기본기(드라이빙, 칩샷, 퍼팅)를 뽐내는 경연이다. 경연은 7~9세부, 10~11세부, 12~13세부, 14~15세부로 나뉘어 펼쳐졌다.
남자부 우승자는 로이 문(7~9세부), 스티븐 샌더스(10~11세부), 텍사스 테리(12~13세부), 아르노 웨흘레(14~15세부)다.
여자부 우승자는 라일리 황(7~9세), 에이바 첸(10~11세), 루시 쿠이(12~13세), 너비카 코두루(14~15세)다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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