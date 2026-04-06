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마스터스 이벤트 ‘드라이브 칩 앤드 퍼트’ 성황리에 마쳐

입력:2026-04-06 11:49
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5일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에서 열린 마스터스 사전 공식 이벤트 드라이브 칩 앤드 퍼트 수상자들이 골프장 관계자들과 포즈를 취하고 있다. 오거스타내셔널GC

2026년 마스터스 공식 일정 중 하나잉 드라이브 칩 앤드 퍼트 결승전이 성황리에 마무리됐다.

이번 행사는 마스터스 토너먼트를 나흘 앞둔 5일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 진행됐다.

7세부터 15세까지 미국 국적 유소년들이 골프의 기본기(드라이빙, 칩샷, 퍼팅)를 뽐내는 경연이다. 경연은 7~9세부, 10~11세부, 12~13세부, 14~15세부로 나뉘어 펼쳐졌다.

남자부 우승자는 로이 문(7~9세부), 스티븐 샌더스(10~11세부), 텍사스 테리(12~13세부), 아르노 웨흘레(14~15세부)다.

여자부 우승자는 라일리 황(7~9세), 에이바 첸(10~11세), 루시 쿠이(12~13세), 너비카 코두루(14~15세)다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

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