[여기는 오거스타]공식 연습라운드 입장권 암표 가격도 1천달러 이상…암표상 득세로 마스터스 열기 이미 뜨거워
암표 거래 주최측 오거스타GC 묵인하에 성행
작년 3라운드 당일 암표가 2000만달러 이상
2025 준우승 로즈 등 드라이빙 레인지서 맹연습
마스터스 개막까지 닷새가 더 남은 5일(현지시간) 개최지인 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC에 가까워질수록 암표상들의 펄럭이는 깃발 배너가 대회 분위기를 한껏 고조시킨다.
마스터스의 암표 거래는 주최측인 오거스타 내셔널GC가 단호하게 대처한다. 그럼에도 골프장 입구 바로 앞까지 암표상들이 장사진을 치고 있다. 오거스타 내셔널GC의 묵인이 없으면 결코 가능한 일이 아닐 거라는 생각이 든다.
마스터스 입장권은 패트론 우선권과 인터넷 예약권 2종류가 있다. 대부분 암표는 패트론에게서 나온다고 한다. 암표 거래상 입장에서는 확보한 표의 수에 따라 거금을 손에 쥘 수 있다. 마스터스는 그들에게 1년을 먹고 살 대목장사인 셈이다.
본 경기 뿐만 아니라 월요일 연습 라운드부터 암표는 거래된다. 작년 기준으로 연습 라운드 암표 가격은 정상 판매가보다 10배 많은 평균 1000달러(150여만 원)에 거래됐다.
연습 라운드 입장권 인기가 본경기 못지 않은 이유는 본인이 좋아하는 선수를 가까이서 볼 수 있는데다 사진 촬영이 가능해서다. 본 경기 때는 사진 촬영은 금지된다.
인터넷 예약 판매는 마스터스를 마치고 난 2개월 뒤인 6월 1일부터 20일까지 홈페이지를 통해서 접수 받는다. 신청한다고 해서 모두 구매가 가능한 게 아니다. 신청자중에서 추첨을 통해 선정한다. 신청은 1인 1회로 제한된다.
예약으로 판매하는 입장권 가격은 작년 기준 공식 연습일 약 100달러, 공식 라운드 입장권은 약 140달러인 것으로 알려지고 있다. 이 또한 온라인 리셀 마켓 등을 통해 재판매 되고 있다. 작년 3라운드 입장권 암표가는 2000달러(약 300만원)를 넘었다고 한다. 올해는 그것을 훨씬 웃돌 것으로 예상된다.
하루 종일 봄을 재촉하는 비에도 아랑곳 하지 않고 드라이빙 레인지에서 연습에 열중인 선수들의 모습에서도 마스터스의 열기는 이미 시작됐다.
오거스타 내셔널GC 드라이빙 레인지는 원래는 클럽하우스로 향하는 주도로(매그놀리아 레인) 옆에 있었다. 전장도 250야드 내외로 지금보다 짧았다.
그랬던 것이 2010년 대회를 앞두고 새롭게 조성됐다. 갤러리 주차장으로 쓰던 부지에 약 1억4000만 달러(약 2100억 원)를 투입해 재탄생한 것. 면적은 약 10만㎡, 전장은 400야드다. 본 코스와 동일하게 서브 에어 시스템(냉난방)으로 관리된다.
오거스타 내셔널GC 드라이빙 레인지는 엄밀히 따지면 샷을 연습하는 드라이빙 레인지와 쇼트 게임을 연마하는 연습 구역(Practice Area)으로 구분된다. 그 자체만으로도 입이 딱 벌어질 정도로 압도적이다. 마치 18홀 코스의 축소판 처럼 보인다.
많은 선수들이 그 곳에서 연습중이었지만 그 중 유독 눈에 띄는 선수가 있었다. 전 세계랭킹 1위 저스틴 로즈(영국)이다. 그는 굵은 빗줄기를 맞아 가면서도 퍼팅에 많은 시간을 할애하고 있었다.
로즈는 2013년 US오픈 등 PGA투어 통산 13승을 거두고 있다. 2020년 도쿄 올림픽에서는 금메달을 목에 걸기도 했다. 45세의 나이에도 올해 파머스 인슈어런스 오픈에서 우승하는 등 꾸준한 경쟁력을 보이고 있다.
그럼에도 그가 코치와 함께 그린을 떠나지 못한 데에는 이유가 있다. 자신의 약점인 퍼팅을 보완하기 위해서다. 그는 작년 마스터스에서 로리 매킬로이(북아일랜드)와 연장 승부 끝에 패해 아쉽게 준우승에 그쳤다.
로즈는 올 시즌 라운드당 평균 퍼트수가 29.11타로 전체 114위다. 스피드 4m의 오거스타 유리알 그린에서 살아남기 위해서는 평균 퍼트수를 지금보다 더 낮춰야 한다. 그게 바로 로즈가 생애 첫 마스터스 우승을 위해 생각하는 솔루션이다.
오거스타(미국 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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