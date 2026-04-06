책·음악·향기 즐긴다…고양시, 도서관 문화주간 운영
경기 고양시가 도서관 주간을 맞아 방탈출·음악회·향수 제작 등 오감을 만족시키는 체험형 프로그램으로 시민 참여를 확대한다.
고양시는 ‘도서관의 날’을 기념해 오는 12일부터 18일까지 일주일간 ‘도서관 주간’을 운영한다고 6일 밝혔다. 단순한 독서 장려를 넘어 도서관을 일상 속 문화·체험 공간으로 확장하겠다는 취지다.
올해 도서관 주간은 지역 내 18개 도서관이 참여해 ‘도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림’을 주제로 다양한 시민 참여형 프로그램을 선보인다. 시는 이를 통해 시민들의 일상에 문화적 즐거움을 더하고 자연스러운 도서관 이용을 유도할 계획이다.
특히 체험형 프로그램이 눈길을 끈다. 높빛도서관에서는 도서관 곳곳을 탐색하며 미션을 해결하는 ‘도서관 방탈출’ 프로그램이 진행되며, 아람누리도서관에서는 바이올린·플루트·피아노 연주로 클래식 음악을 감상할 수 있는 공연이 열린다.
또 한뫼·덕이·가좌도서관에서는 책을 읽고 느낀 감정을 향기로 표현하는 향수 제작 프로그램이 마련돼 독서를 시각을 넘어 후각까지 확장하는 색다른 경험을 제공한다. 대화·일산·주엽어린이도서관에서는 어린이들이 동화 속 요리를 직접 만들어보는 체험형 프로그램도 운영된다.
이와 함께 화정도서관에서는 장애와 편견을 주제로 한 작가 북토크가 열리는 등 연령과 관심사를 아우르는 프로그램이 이어진다. 야외 공간을 활용한 ‘북(BOOK)크닉’도 마련된다. 대화도서관 테라스에 조성되는 공간에서는 봄 햇살 속에서 책을 읽으며 휴식을 즐길 수 있다.
시민 참여형 프로그램도 다양하다. ‘고양시민의 서재’는 시민이 직접 추천한 도서와 서평을 전시하는 프로그램으로, 이달 12일부터 다음 달 11일까지 진행된다.
또한 읽다 만 책과 이유를 공유하는 ‘미완독 반성회&완독 다짐회’를 통해 독서 습관 형성을 돕고, 참여자에게는 추첨을 통해 연체 해제권을 제공한다. 어린이를 위한 ‘책과 꿈나무’ 이벤트와 대출 정지 해제 이벤트, 과년도 잡지 나눔 등 실질적인 이용 활성화 프로그램도 함께 진행된다.
이동환 고양시장은 “도서관은 시민 삶의 질을 높이는 중요한 기반”이라며 “도서관 주간을 통해 시민들이 일상 속에서 책 읽는 즐거움을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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