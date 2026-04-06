‘안경 1번지’ 대구…글로벌 안경산업 거점도시 도약
국내 안경산업 1번지로 불리는 대구시가 글로벌 안경산업 거점도시로 거듭난다. 지역 안경산업 인프라를 확대해 경쟁력을 확보할 방침이다.
대구시는 지역 안경산업의 재도약을 위해 금호워터폴리스 안광학 집적단지 내에 연구지원시설, 기업 집적지, 산·학·연 캠퍼스를 구축하는 ‘K-아이웨어 파크’ 조성사업을 추진한다고 6일 밝혔다.
이 사업은 스마트 기술 융합부터 브랜드 육성, 인력 양성까지 원스톱 혁신 지원체계를 마련하기 위한 것이다. 대구시는 최근 ‘글로벌 K-아이웨어 정책협의회’를 출범시키는 등 본격적인 사업 추진을 위해 시동을 걸고 있다.
대구시 조사에 따르면 전국 안경 제조업체의 70%가 대구에 있다. 이 업체들이 국내 안경테 수출의 약 60%를 담당하고 있다. K-아이웨어 파크 조성을 통해 원스톱 지원체계가 구축되면 국내 안경산업 혁신 전초기지로 도약이 가능하다.
대구시는 금호워터폴리스 안광학 집적단지의 ‘기회발전특구’ 지정 추진, 안경산업특구와 연계한 K-아이웨어 관광체험상품 개발, ‘안경의 날’ 행사 운영 등 지역 안경산업을 키울 다양한 방안을 검토 중이다.
지난 1~3일 열렸던 ‘2026 대구국제안경전(DIOPS)’도 대구 안경산업의 위상을 보여줬다. 해외 11개사를 포함한 135곳의 기업이 참여해 366개 부스를 운영했고 1만227명이 행사에 다녀갔다. 32개국에서 해외 바이어가 참여해 5899만 달러(890억여원)의 수출 상담 실적(전년 대비 약 46% 증가)을 냈다.
올해 DIOPS는 안경산업과 첨단기술이 합쳐진 미래를 보여줬다는 평가를 받고 있다. 애플 비전 프로 등 스마트 글래스 전시·체험과 인공지능(AI) 기반 안경원 솔루션으로 주목받는 ‘라운즈’ 등이 참여해 첨단기술과 제조가 결합된 K-아이웨어의 방향성을 제시했다. 특히 한국전자통신연구원(ETRI)과 국내 기업 ‘능글’의 기술 협력으로 탄생한 ‘실시간 통역 스마트 글래스’의 첫 수출 상담이 DIOPS에서 진행돼 눈길을 끌었다. 또 다양한 디자인의 대구산 안경 브랜드들이 해외 바이어들의 주목을 받았다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이번 DIOPS는 대구 안경이 제조에서 첨단 광학으로, 시력 보정 도구에서 차세대 패션 아이템으로 변화되고 있음을 보여줬다”며 “대구시는 지역 안경산업의 새로운 미래를 열기 위해 금호워터폴리스에 K-아이웨어 파크를 조성하는 등 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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