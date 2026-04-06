美민주당 대표 “트럼프, 전쟁범죄 저지를지도”

미국 상원 척 슈머 민주당 원내대표. AP연합뉴스

이것이 그의 모습일지는 몰라도 우리의 모습은 아니다”라며 “우리나라는 훨씬 더 나은 것을 받을 자격이 있다”고 말했다.

이란을 겨냥해 “그 빌어먹을 해협을 열어라, 이 미친 놈들아. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라는 글을