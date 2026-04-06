美민주당 대표 “트럼프, 전쟁범죄 저지를지도”
도널드 트럼프 미국 대통령이 욕설 섞인 소셜미디어 게시글에서 이란의 발전소와 교량을 모두 파괴하겠다고 위협한 뒤 거센 비판에 직면했다고 영국 가디언이 6일(현지시간) 보도했다.
미국 상원 척 슈머 민주당 원내대표는 “미국 대통령이 소셜미디어에서 제정신이 아닌 사람처럼 횡설수설하고 있다”며 “전쟁범죄로 이어질 수 있는 위협을 하며 동맹국들을 멀어지게 하고 있다”고 비판했다.
슈머 대표는 “이것이 그의 모습일지는 몰라도 우리의 모습은 아니다”라며 “우리나라는 훨씬 더 나은 것을 받을 자격이 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 전날 이란을 겨냥해 “그 빌어먹을 해협을 열어라, 이 미친 놈들아. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라는 글을 트루스소셜에 올렸다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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