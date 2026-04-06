인천교통공사, 고위험 도급 현장서 ‘안전경영’ 점검
인천교통공사는 지난 3일 서구 가정역 1·2번 출구 설치공사 현장을 방문해 고위험 도급사업에 대한 CEO 현장 안전점검을 했다고 6일 밝혔다.
공사는 지난달 27일부터 2주간 ‘경영진과 함께하는 고위험 도급사업 현장 점검’을 추진하고 있다. 임학역, 작전역 등 6개 주요 사업장을 대상으로 안전관리 실태를 점검하고 유해·위험 요인을 발굴하고 있다.
이번 가정역 현장 점검은 해당 점검의 하나로 추진됐다. 최근 대형 화재 사고 이후 건설사업장의 안전관리 중요성이 커지면서 경영진이 직접 현장을 점검했다.
최정규 공사 사장은 용접·용단 등 화재 위험 작업 시 소화기 비치와 가연성 자재 관리 상태, 작업 전 안전회의(TBM) 이행 여부를 점검했다. 역사 내 공사 특성을 고려해 보행자 안전 통로 확보와 비상 대응 체계도 확인했다.
또 오는 16일 동춘변전소 전력설비 개량사업장을 방문할 계획이다. 해당 사업장에선 지하철 운영에 필요한 전력설비를 개선 중이다. 동춘변전소 개량공사는 약 86억원 규모로 지난해 11월 착공해 올해 12월 준공 예정이다.
최 사장은 “도급사업 현장에서의 작은 방심이 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 철저한 안전관리와 점검이 중요하다”며 “현장 중심의 안전경영을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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