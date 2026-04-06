인천교통공사, 고위험 도급 현장서 ‘안전경영’ 점검

CEO 현장 안전점검. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 용접·용단 등 화재 위험 작업 시 소화기 비치와 가연성 자재 관리 상태, 작업 전 안전회의(TBM) 이행 여부를 점검했다. 역사 내 공사 특성을 고려해 보행자 안전 통로 확보와 비상 대응 체계도 확인했다.

최 사장은 “도급사업 현장에서의 작은 방심이 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 철저한 안전관리와 점검이 중요하다”며 “현장 중심의 안전경영을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.