‘후진 기어’ 놓고 내린 차량에 치인 보행자 숨져…운전자 입건
밀려 내려온 차량에 치여
광주의 한 골목길에서 후진 기어 상태의 차량이 밀려 내려와 80대 보행자를 치어 숨지게 하는 사고가 발생했다.
광주 광산경찰서는 전날 오후 3시28분쯤 광주 광산구 우산동의 한 골목길에서 보행자를 치어 숨지게 한 혐의(교통사고처리특례법상 치사)로 승용차 운전자 60대 여성 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 6일 밝혔다.
A씨는 이면도로에 자신의 승용차를 주차하는 과정에서 후진 기어를 놓고 차량에서 하차했고, 밀려 내려온 A씨 차량은 길을 걷던 80대 여성 B씨를 치였다.
A씨 차량과 주차된 차량에 끼인 B씨는 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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