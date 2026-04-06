日, 이란 정상회담 속도… 다카이치 “일정 조율 중”
“트럼프와의 회담 일정도 조정 중”
‘중재자 역할로 존재감 부각’ 행보
일본이 이란과의 정상회담에 속도를 내고 있다. 미국과 이란 사이에서 중재자 역할을 해 국제사회에서 존재감을 드러내겠다는 움직임으로 풀이된다.
다카이치 사나에 일본 총리는 6일 참의원 예산위원회에서 “이란과의 정상회담 일정을 잡고 있다”고 밝혔다고 TBS방송 등 현지 매체가 보도했다.
다카이치 총리는 분쟁 확대를 막기 위한 노력을 묻는 질문에 “이미 이란과는 여러 차례에 걸쳐 협의를 진행해 왔다”며 “더 나아가 정상 간 회담에 대해서도 이러한 일정 조율을 진행 중”이라고 말했다.
앞서 입헌민주당 고니시 히로유키 의원은 “일본이 가진 외교 자산을 제대로 활용해 분쟁 확대를 막기 위해 정상으로서 전력을 다해 움직이겠다는 점에 대해 답변해 달라”고 했다.
다카이치 총리는 중동 정세의 출구를 모색하고 평화를 되찾기 위해 일본으로서 할 수 있는 모든 노력을 쌓아가겠다고 강조했다고 언론은 전했다.
그는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에 대해서도 “확정된 것은 아니다”라면서도 ‘조정 중’이라고 밝혔다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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