日, 이란 정상회담 속도… 다카이치 “일정 조율 중”

“트럼프와의 회담 일정도 조정 중”

‘중재자 역할로 존재감 부각’ 행보

다카이치 사나에 일본 총리. AP뉴시스

다카이치 총리는 중동 정세의 출구를 모색하고 평화를 되찾기 위해 일본으로서 할 수 있는 모든 노력을 쌓아가겠다고 강조했다고 언론은 전했다.