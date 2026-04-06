충남도, 2030년까지 ‘펫푸드 사업화 지원센터’ 구축
충남 내포 농생명 클러스터에 2030년까지 ‘펫푸드 사업화 지원센터’가 들어설 전망이다.
충남도는 산업통상부가 주관한 ‘글로벌 진출 스마트 휴머니제이션 제품 인공지능(AI) 기반 맞춤형 지원체계 구축’ 공모에 선정돼 국비 98억원을 확보했다고 6일 밝혔다.
도는 국비 98억원을 포함한 사업비 220억원을 투입해 오는 내포 농생명 클러스터 안에 ‘펫푸드 사업화 지원센터’를 구축하기로 했다.
센터는 반려동물 정보를 통한 인공지능 기반 시제품 개발·최적화, 유효성·안정성·기능성 실증 평가 체계 구축·운영, 해외 진출을 위한 국가·품목별 맞춤 규제 대응 등 반려동물 맞춤형 기능성 식품 수출 전주기를 지원할 예정이다.
센터가 완성되면 내포 농생명 클러스터가 추진 중인 연구·산업 기반 시설과 연계한 그린 바이오 산업 생태계 구축이 가속화될 전망이다.
현재 클러스터에는 그린 바이오 벤처캠퍼스, 메디푸드 글로벌 사업 지원센터, 친환경 농기계 디지털 기술 연구개발(R&D) 지원센터, 스마트혁신지원센터 등이 조성되고 있다. 건물 공조 기반 에너지 자립(제로에너지) 수직농장 모형 개발사업도 추진 중이다.
도 관계자는 “이번 공모 선정은 내포 농생명 클러스터 내 연구지원단지 집적화를 완성하는 중요한 성과”라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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