부산은행, 소상공인 교육 강화…사관학교 1기 시작
마케팅·세무 등 현장형 교육 운영
4주 과정…예비 창업자까지 참여
수료자 대출 금리 우대 혜택 제공
BNK부산은행이 지역 소상공인과 예비 창업자를 위한 교육 프로그램을 본격 가동했다. 실무 중심 교육과 금융 지원을 연계해 자영업 경쟁력 강화에 나선다는 전략이다.
부산은행은 6일 부산 수영구 수영타워 연수원에서 ‘소상공인 사관학교’ 1기 첫 교육을 했다고 밝혔다.
이 프로그램은 소상공인과 예비 창업자를 대상으로 사업 운영에 필요한 실무 지식을 제공하기 위해 마련됐다. 1기 과정은 이날부터 오는 27일까지 4주간 진행되며 매주 월요일 총 16시간 교육이 이뤄진다.
교육 내용은 실전 마케팅과 SNS 활용, 노동법, 상가건물 임대차보호법, 세무 지식, 사업계획서 작성 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심으로 구성됐다. 경영 위기관리와 정부 지원제도 안내도 포함됐다.
부산은행은 교육 수료자에게 기업 대출 상품 이용 시 금리 우대 혜택을 제공해 교육과 금융 지원을 연계할 방침이다.
은행 측은 이번 프로그램을 통해 지역 소상공인의 경영 역량을 높이고 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 지원할 것으로 기대하고 있다.
김영준 부산은행 기업고객그룹장은 “소상공인 사관학교는 자영업자의 경쟁력 강화를 위해 실질적인 도움을 제공하고자 기획됐다”며 “앞으로도 지역 경제의 근간인 소상공인의 성장과 자립을 지원하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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