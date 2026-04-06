[단독] 고빈도매매 거래대금 연 4경↑, 초단타 투기 의존하나…한국거래소의 모순

한국거래소, 막대한 수수료 수익

‘이해 상충’에 감시 소홀 우려

“개인 투자자 피해 입을 가능성”

서울 영등포구에 위치한 한국거래소 서울사무소. 연합뉴스

이는 한국거래소의 수익 모델과 직결된다는 점에서 논란이 일고 있다. 한국거래소는 거래대금과 거래량에 연동된 수수료를 주요 수익원으로 삼는다. 거래가 많이 발생할수록 수익이 증가하는 구조다.