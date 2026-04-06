李 “다주택자 양도세 중과유예, 5월9일 신청까지 허용하자”

李 “다주택자 양도세 중과유예, 5월9일 신청까지 허용하자”
이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료와 관련해 허가 완료가 아닌 허가 신청 시점을 기준으로 볼 필요가 있다는 취지로 말했다. 무주택자가 다주택자의 ‘세 낀 주택’을 매입할 때 한시적으로 갭 투자를 허용하는 조치를 두고는 1주택자 소유 주택으로까지 범위를 넓히는 방안도 검토해달라고 덧붙였다.
이 대통령은 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “다주택자 양도세 특혜 시한이 5월 9일로 다가오고 있다”며 “시한은 지키되, 5월 9일까지 허가 신청을 한 경우까지 허용하는 게 어떨까 싶다”고 밝혔다. 그는 “지금까지는 5월 9일까지 허가를 완료하고 계약을 해야 한다고 알려져 4월 중순이 되면 더 이상 매각이 불가능하다고 판단하는 것 같다. 그렇게 할 필요가 있을까 싶다”며 “해석을 명확하게 하든지 규정을 개정하는 것도 검토해달라”고 주문했다.
최근 금융위원회 등 관계부처가 가계부채 관리 방안을 발표하면서 내놓은 한시적 갭투자 허용 조치의 확대도 언급했다. 이 조치는 다주택자가 보유한 주택에 세입자가 있을 경우, 임대 기한 만료 시까지 무주택자가 해당 주택을 매입할 수 있게 해주는 내용이다. 다주택자들이 시장에 더 많은 주택을 내놓도록 유도하는 취지다.
이 대통령은 “1주택자들도 ’세 놓고 있는 집을 팔고 싶은데 왜 우리는 못 팔게 하느냐’ ‘다주택자에게 왜 혜택을 주고 1주택자에게는 혜택을 주지 않느냐’는 반론이 많다”고 지적했다. 그는 “혹여 수요를 자극하지 않을까 해서 그렇게 했던 것인데 지금 상황은 수요를 자극하기보다 공급을 늘리는 효과가 훨씬 클 것으로 판단된다”며 관계부처에 시행령 개정 여부를 검토하라고 지시했다.
지난 3일 여당과 개혁 성향 야당들이 주도해 발의한 개헌안을 두고는 “초당적 협조”가 필요하다고 당부했다. 이 대통령은 “5·18 민주화운동이나 부마항쟁을 헌법 전문에 반영하는 것은 여야 간에 이견이 없고, 제1야당인 국민의 힘조차 그간 수차례 주장해 왔다. 계엄 요건을 강화하는 헌법 개정에 대해서도 이견이 없을 것”이라며 “정략적 판단보다 국가의 미래와 국민의 삶이 훨씬 더 중요하기 때문에 가능한 한 합의가 될 수 있도록 설득·타협·토론하기 바란다”고 부탁했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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