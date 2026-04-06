영원무역 성기학 회장, 인도서 '글로벌 섬유 평생공로상' 수상
글로벌 제조 네트워크 구축 및 스포츠웨어 경쟁력 강화 공로 인정
성기학 영원무역그룹 회장이 인도 하이데라바드에서 열린 ‘텔랑가나 섬유 대화’에서 ‘글로벌 섬유 리더십 평생공로상’을 수상했다.
인도 섬유산업연합회(CITI)가 주관하는 이 상은 글로벌 공급망 구축과 생산 혁신에 기여한 리더에게 수여된다. 성 회장은 방글라데시, 베트남, 인도 등 글로벌 제조 네트워크를 통해 스포츠웨어 경쟁력을 강화한 공로를 인정받았다.
성 회장은 “임직원과 파트너들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 지속가능한 산업 발전을 위해 책임을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, 영원무역은 2023년 준공한 인도 텔랑가나주 공장에서 지난해부터 제품 생산을 이어오고 있다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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