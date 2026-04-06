“중국·일본 제치고 한국행”…해외 과학도들 KIOST 집결
6개국 참가자 전원 한국 선택 눈길
연구선 온누리호 승선…심해탐사 체험
산업현장 체험까지…현장형 교육 진행
중국과 일본 등 다양한 선택지 가운데 한국을 택한 해외 예비 과학자들이 부산에서 연구선에 올라 심해 탐사를 직접 체험했다. 현장에서 한국 해양과학 기술력을 몸소 경험한 것이다.
한국해양과학기술원(KIOST)은 국제해저기구(ISA)와 함께 지난달 18일부터 오는 7일까지 3주간 부산에서 ‘개도국 교육훈련 프로그램’을 운영했다고 6일 밝혔다.
이번 프로그램에는 인도네시아, 말레이시아, 케냐, 브라질, 에콰도르, 방글라데시 등 6개국 예비 과학자들이 참여했다. 참가자들은 교육 국가를 직접 선택할 수 있었으며, 전원이 한국을 선택했다.
이들이 가장 기대한 것은 ‘현장 경험’이었다. 훈련생들은 연구선 ‘온누리호’에 승선해 심해 탐사 장비를 직접 다루고 탐사 과정을 체험했다. 심해저 광물자원 분석 실습도 함께 진행됐다.
케냐 출신 에이브리 인얀갈라는 “심해 탐사 장비를 직접 다루고 분석까지 해본 경험이 가장 인상 깊었다”며 “이곳에서 배운 것을 고국에 돌아가 꼭 나누고 싶다”고 말했다.
훈련생들은 연구 실습 외에도 현대자동차와 포스코 등 국내 기업을 방문해 산업 현장을 직접 체험했다.
이 프로그램은 2007년부터 이어진 국제 협력 사업으로, 지금까지 약 40명의 개발도상국 과학 인재를 배출했다.
특히 이번 참가자 전원이 KIOST 석박사 과정 진학 의사를 밝히면서 단순 교육을 넘어 장기적인 인재 유입 효과도 기대된다.
이희승 KIOST 원장은 “참가자들이 심해 탐사 역량을 갖춰 자국 해양과학 발전에 기여하길 기대한다”며 “국제 협력을 통해 해양 연구 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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