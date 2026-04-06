서울·경기가 도입한 충북 의료비후불제 성공 ‘안착’
2975명 미상환율 1.3%
최대 500만원 무이자 지원
충북도의 대표 의료복지 제도인 ‘의료비 후불제’가 성공적으로 안착하고 있다.
도는 지난 3일 기준 의료비후불제 누적 신청자가 2975명으로 집계됐다고 6일 밝혔다. 대출 미상환율은 1.3%에 불과하다.
65세 이상 노인 1192명, 기초수급자 1123명, 장애인 312명, 다자녀 193명, 국가유공자 91명, 차상위계층 35명 등이다. 질환별로는 임플란트가 2187명으로 가장 많았고 치아교정 257명, 척추 141명, 슬·고관절 114명, 골절 73명, 뇌혈관 46명 등의 순이다.
2023년 1월 9일 충북도가 전국 최초로 시행한 의료비후불제는 목돈 부담으로 제때 치료를 받지 못하는 도민에게 의료비를 무이자로 빌려주는 제도이다. 신청자에게 최대 500만원을 무이자로 융자 지원하고 36개월간 분할 상환받는 방식이다. 대출이자는 도가 부담하고 원금 회수가 안 되면 도가 대신 갚은 뒤 직접 회수하게 된다. 일반적인 금융대출이 어려운 충북 도내 신용불량자도 의료비후불제 혜택을 받을 수 있다. 도는 서민금융진흥원과 협력해 금융 취약계층을 위한 대출 상품을 운용한다.
의료비후불제 지원이 이뤄지는 질환은 치과, 정형외과, 내과, 중증, 기타(산부인과) 등 5개 질환으로 나눠져 있다. 시행 초기 80곳이던 참여 의료기관은 331곳까지 늘었다. 월평균 신청자도 2023년 40명, 2024년 65명, 2025년 97명, 올해는 165명으로 상승세다.
지난 1월 제도 개선 이후 이용 증가 흐름을 보인다. 도는 올해부터 지원 한도를 기존 300만원에서 500만원으로 상향하고 수술·시술 여부와 무관하게 지원 기준을 완화했다. 지원 대상을 도내 요양병원 35곳으로 확대하고 주요 질환 진료비에 더해 간병비 등 치료 관련 비용까지 지원할 수 있도록 했다.
의료비후불제는 지역이 주도하는 의료복지의 혁신모델로 주목받고 있다. 서울시와 경기도가 이 사업을 벤치마킹하기로 하고 조례를 제정해 올해 1월부터 본격적으로 시행하고 있다.
충북도 관계자는 “의료비후불제는 취약계층의 의료비 부담 해소와 선순환적 의료복지제도가 성공적으로 안착되고 있다”며 “더 많은 도민이 필요할 때 쉽게 제도를 활용할 수 있도록 안내와 홍보를 강화하고 운영도 보완해 나가겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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