비댁스, SOC1 Type2 인증…금기관급 내부통제 입증
재무보고 내부통제 운영 효과성 검증
접근통제·보안 등 핵심 통제 점검
법인 고객 신뢰 확보…사업 확대 기반
디지털 자산 커스터디 기업 비댁스가 글로벌 회계법인 KPMG의 감사 기준을 통과하며 금융기관 수준의 내부통제 체계를 입증했다. 기관 투자자 대상 사업 확대에 기반이 될 수 있을지 주목된다.
비댁스(BDACS)는 최근 재무 보고 관련 내부통제 분야의 글로벌 표준인 SOC 1 Type 2 인증을 KPMG로부터 취득했다고 6일 밝혔다. SOC 1 Type 2는 미국공인회계사협회(AICPA) 기준에 따라 서비스 조직의 내부통제가 일정 기간 동안 효과적으로 운영됐는지를 검증하는 제도다.
이 인증은 내부통제 설계뿐 아니라 실제 운영의 효과성까지 평가하는 점에서 금융기관과 법인이 수탁 서비스 제공자의 안정성을 판단할 때 핵심 지표로 활용된다. 특히 재무 보고와 관련된 내부통제의 적정성을 검증해 회계·재무 데이터 처리 과정의 신뢰성을 확보하는 데 의미가 있다.
KPMG는 이번 감사에서 접근통제와 권한 관리, 사이버 보안 체계, 프라이빗 키 관리 및 월렛 운영 프로세스, 시스템 운영 안정성 등 디지털 자산 수탁 서비스 전반을 점검했다.
비댁스는 이번 인증을 통해 글로벌 금융기관 수준의 내부통제 역량을 공식적으로 인정받았다고 설명했다. 향후 법인 투자자를 중심으로 커스터디 사업 확대에 나설 계획이다.
류홍열 비댁스 대표는 “이번 인증은 디지털 자산 커스터디 인프라에 금융기관 수준의 내부통제 체계가 구축돼 있음을 공인받은 것”이라며 “법인 고객이 요구하는 높은 수준의 신뢰 기준을 충족하게 됐다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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