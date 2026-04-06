미군 대주교 “이 전쟁, 하나님의 뜻이라 보기 어려워“
미 CBS뉴스 인터뷰서 중동전쟁 평가
“전쟁 이론으로 봐도 정당하지 않아”
“양측 모두에서 생명 희생되고 있다”
미군 가톨릭 수장은 미국이 이란과 벌이는 전쟁이 하나님의 지지를 받는 것으로 보기 어렵다고 평가했다. 전쟁 이론에 비춰보더라도 정당하지 않은 전쟁이라고 지적했다.
미군 가톨릭 대교구 티머시 브롤리오 대주교는 5일(현지시간) 미 CBS방송 뉴스 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 “저는 이 전쟁을 ‘주님이 지지하는 것’으로 보기는 어렵다고 생각한다”고 말했다.
피트 헤그세스 국방장관은 최근 전쟁과 관련해 예수를 자주 언급하며 펜타곤에서 공개적으로 기도하기도 했다. 이를 어떻게 보느냐는 질문에 대한 답변이다.
브롤리오 대주교는 “예수님은 평화의 메시지를 전하셨다”며 “전쟁은 언제나 최후의 수단이어야 한다”고 강조했다.
그는 “그들이 그런 선택을 할 수밖에 없다고 판단한 정보가 있었을 수도 있다”며 “저는 그것에 대해 판단하지는 않겠다”고 덧붙였다.
브롤리오 대주교는 전 세계 미군과 그 가족을 대상으로 사목을 총괄한다. 지리적 교구나 교회 건물 중심이 아니라 군 기지와 전장에서 활동한다는 점에서 가톨릭 내에서도 특수한 역할이다.
브리오 대주교는 ‘지금 중동 상황을 볼 때 이란과의 전쟁이 정당하다고 보느냐’는 질문에 “전쟁 이론에 비춰볼 때 그렇지 않다고 생각한다”며 “핵무기 위협이 있었다고는 하지만 위협이 현실화되기 전에 선제적으로 대응하는 성격이기 때문”이라고 설명했다.
그는 “저는 협상을 촉구해온 레오 교황의 입장에 가깝다”며 “물론 ‘누구와 협상할 것인가’라는 문제가 있다는 것도 이해하지만 그 사이에도 양측 모두에서 생명이 희생되고 있다. 그것이 우려되는 부분”이라고 말했다.
브롤리오 대주교는 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드를 무력으로 점령할 수 있다고 위협했을 때 “우호국을 침공하는 것은 용납될 수 없고 미국의 이미지를 훼손한다”고 지적했다.
베네수엘라 마약선 사건과 관련해서는 “즉각적 위협이 아닌 상황에서 생존자를 고의로 살해하는 것은 불법이자 비도덕적 명령”이라고 비판했다.
참전 중인 군인이 “이 전쟁이 정당하지 않다면 나는 어떻게 해야 하는가”라고 묻는다면 뭐라고 답하겠느냐는 질문에 브롤리오 대주교는 “전쟁 자체에 반대한다는 형태만 가능하다”고 말했다.
군대에서는 특정 전쟁이나 특정 작전에 대해 양심적 거부를 할 수 없기 때문이다.
브롤리오 대주교는 “명령을 받은 해병은 현실적으로 거부하기 어렵다”며 “명백히 비도덕적이지 않는 한 명령에 따라야 한다”고 말했다.
이어 “장성급 지휘관들이 다른 접근을 제안할 수 있는 여지가 있는지는 또 다른 문제”라며 “그러나 그들도 같은 딜레마에 놓여 있다”고 전했다.
레오 14세 교황은 지난달 29일 바티칸 성베드로 광장에서 열린 종려주일 미사에서 구약성경 이사야의 구절을 인용하며 “전쟁을 수행하는 이들의 기도는 하나님이 듣지 않으신다. 손에 피가 묻었기 때문”이라고 말했다.
브롤리오 대주교는 “저는 유엔에서 ‘전쟁은 다시는 없어야 한다’고 호소한 바오로 6세 교황을 떠올린다. 그게 1965년이었다. 그런데 지금도 우리는 여전히 같은 상황에 있다”며 안타까워했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사