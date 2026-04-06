미군 대주교 “이 전쟁, 하나님의 뜻이라 보기 어려워“

미 CBS뉴스 인터뷰서 중동전쟁 평가

“전쟁 이론으로 봐도 정당하지 않아”

“양측 모두에서 생명 희생되고 있다”

미군 가톨릭 대교구 티머시 브롤리오 대주교는 5일(현지시간) 미 CBS방송 뉴스 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 발언하는 모습. 해당 방송 영상

선택을 할 수밖에 없다고 판단한 정보가 있었을 수도 있다”며 “저는 그것에 대해 판단하지는 않겠다”고 덧붙였다.

USS 에이브러햄 링컨 항공모함이 중동 해역에서 항해하며 이란 내 군사 목표물을 겨냥한 항공 작전을 이어가는 모습. 미 중부사령부 엑스 게시물

전쟁 이론에 비춰볼 때 그렇지 않다고 생각한다”며 “

핵무기 위협이 있었다고는 하지만 위협이 현실화되기 전에 선제적으로 대응하는 성격이기 때문”이라고 설명했다.

그는 “저는 협상을 촉구해온 레오 교황의 입장에 가깝다”며 “물론 ‘누구와 협상할 것인가’라는 문제가 있다는 것도 이해하지만 그 사이에도 양측 모두에서 생명이 희생되고 있다. 그것이 우려되는 부분”이라고 말했다.

무력으로 점령할 수 있다고 위협했을 때 “우호국을 침공하는 것은 용납될 수 없고 미국의 이미지를 훼손한다”

고 지적했다.

베네수엘라 마약선 사건과 관련해서는 “즉각적 위협이 아닌 상황에서 생존자를 고의로 살해하는 것은 불법이자 비도덕적 명령”이라고 비판했다.

명령을 받은 해병은 현실적으로 거부하기 어렵다”며 “

명백히 비도덕적이지 않는 한 명령에 따라야 한다”고 말했다.

이어 “

장성급 지휘관들이 다른 접근을 제안할 수 있는 여지가 있는지는 또 다른 문제”라며 “그러나 그들도 같은 딜레마에 놓여 있다”고 전했다.

종려주일 미사에서 구약성경 이사야의 구절을 인용하며

“전쟁을 수행하는 이들의 기도는 하나님이 듣지 않으신다. 손에 피가 묻었기 때문”이라고 말했다.

그런데 지금도 우리는 여전히 같은 상황에 있다”며 안타까워했다.