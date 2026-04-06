경기도-인천시 ‘광역 긴급차량 우선신호망’ 구축 추진
구급차 골든타임 지킨다…2027년 상반기 도입
경기도와 인천시가 긴급차량의 이동을 지원하는 광역 우선신호시스템을 전국 최초로 공동 구축한다.
경기도는 최근 ‘광역 긴급차량 우선신호시스템 수도권 확대’를 위한 사업관리 용역 착수보고회를 열고, 인천시와 협력해 수도권 통합 재난응급체계 구축에 나섰다고 6일 밝혔다.
이 사업은 구급차와 소방차 등 긴급차량이 이동 경로에 따라 교통신호를 자동으로 제어받아 교차로를 정지 없이 통과할 수 있도록 하는 시스템을 광역 단위로 연계하는 것이 핵심이다.
그동안 각 지자체는 개별적으로 우선신호시스템을 운영해왔으나 행정구역을 넘을 경우 시스템이 연동되지 않아 긴급차량이 신호 대기에 걸리는 문제가 있었다. 이로 인해 골든타임 확보에 어려움이 지속적으로 제기돼 왔다.
경기도는 이러한 문제를 해결하기 위해 광역 단위 연계 모델을 도입하고, 이를 전국 표준 시스템으로 확산시키겠다는 계획이다. 실제로 경기도는 고양시와 파주시 등 시군 간 연계 운영을 통해 효과를 입증했다. 최근 3년간 분석 결과, 시스템 도입 전 평균 13분12초였던 긴급차량 출동 시간이 도입 후 5분5초로 61.3% 단축됐다.
특히 인천과 인접한 부천시, 김포시, 안산시, 시흥시 등에서는 인천 방향으로의 긴급출동 수요가 높다. 2024년 한 해 동안 이들 지역에서 인천으로 향한 구급차 출동은 총 4230건에 달해 광역 연계 필요성이 큰 상황이다.
경기도는 2027년 상반기부터 해당 시스템이 본격 도입되면 도내에서 인천 소재 대형 병원으로 이동하는 구급차가 신호 지연 없이 이동할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
윤태완 경기도 교통국장은 “광역 긴급차량 우선신호시스템은 첨단 기술을 기반으로 도민 생명을 지키는 핵심 인프라”라며 “경기와 인천을 넘어 전국으로 확산되는 재난안전 모델로 발전시키겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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