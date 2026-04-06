경찰, 김관영 지사 ‘돈봉투 의혹’ 조사…전북도청 압수수색
집무실 대상 관련 자료 확보 나서
민주노총 “치욕, 불출마 선언하라”
경찰이 김관영 전북특별도지사의 ‘돈봉투 살포’ 의혹 조사를 위해 6일 전북도청에 대한 압수수색에 나섰다. 경찰은 확보한 자료를 분석한 뒤 조만간 김 지사를 소환 조사할 예정이다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 9시20분쯤부터 전북 전주시 완산구 효자동의 전북자치도청 도지사 집무실 등을 대상으로 압수수색 영장을 집행했다.
경찰은 최근 불거진 김 지사의 돈봉투 살포 의혹과 관련 자료 확보에 나선 것으로 전해졌다.
앞서 김 지사는 지난해 11월 30일 전주시 완산구의 한 식당에서 도내 기초의원과 지방선거 출마예정자, 공무원 등 20명에게 현금을 나눠준 혐의를 받고 있다.
김 지사는 이에 대해 “저녁에 함께 술을 마신 참석자들에게 대리 운전비로 쓰라고 총 68만원을 나눠줬으나, 부적절하다고 판단해 다음 날 모두 회수했다”고 해명했다.
하지만 더불어민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 최고위원 만장일치로 김 지사를 제명했다. 김 지사는 당의 징계에 불복해 이튿날 서울남부지법에 ‘제명처분 효력정치 가처분 신청’을 냈다. 법원은 7일 이를 심리할 예정이다.
경찰이 강제수사에 나선 만큼 김 지사에 대한 소환 조사도 조만간 이뤄질 전망이다.
경찰의 도청 압수수색에 민주노총 전국민주노동조합총연맹 전북본부는 김 지사의 사퇴를 촉구했다.
민주노총 전북본부는 이날 성명을 통해 “우리는 전북 도정 역사상 가장 치욕스러운 장면인 경찰의 도지사 집무실 압수수색 장면을 목격하고 있다”며 “김 지사가 청년 당원에게 현금을 살포하며 민주주의의 근간을 뒤흔드는 부패 혐의의 실체가 드러나고 있음을 증명하는 서막”이라고 강조했다.
이어 “청년들에게 현금을 살포하며 당심을 왜곡하려 한 행위는 중대 범죄이며, 이미 당에서 제명 처분이 떨어진 것은 공당 정치인으로 사형 선고와 다름 없다”면서 “김 지사는 즉각 도지사직에서 물러나고 차기 지선 불출마를 선언하는 것이 남은 도민에 대한 마지막 예의”라고 주장했다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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