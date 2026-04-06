부산 상곡마을회관, 커뮤니티 공간으로 재탄생…‘HOPE 64호’
공유부엌·휴식공간 갖춘 생활 거점
민관 협력 공간복지 사업 64호 완공
창고로 쓰던 공간, 주민 공간 재탄생
노후화로 방치되던 마을회관이 공유 부엌과 휴식 공간을 갖춘 커뮤니티 공간으로 새롭게 탈바꿈했다.
부산시는 ‘HOPE with HUG 프로젝트’를 통해 강서구 상곡마을 회관 리모델링을 완료하고 6일 준공식을 개최한다고 밝혔다. 이번 사업은 주택도시보증공사(HUG)와 부산국제건축제, 지역 건설사와 건축가의 재능 기부가 결합한 민관 협력 방식으로 추진됐다.
상곡마을회관은 연면적 약 135㎡ 규모로 과거 구판장과 공부방 등 주민 공동체 공간으로 활용됐지만, 시설 노후화로 최근에는 농기구 보관 창고로 사용되는 등 기능이 크게 저하된 상태였다.
이번 리모델링을 통해 주민 요구를 반영한 공유부엌과 휴식 공간을 갖춘 커뮤니티 공간으로 재구성되면서 주민 소통과 공동 활동이 가능한 공간으로 되살아났다. 특히 농번기에는 공동 식사 준비 공간으로 활용될 전망이다.
‘HOPE with HUG 프로젝트’는 2013년 시작된 이후 총 64개 노후 공익 시설의 공간 환경을 개선해 온 대표적인 공간 복지 사업이다. 건축가의 설계 재능 기부와 공공기관, 기업의 재원 후원이 결합한 구조로 지역 맞춤형 공간 개선을 이어오고 있다.
시는 올해도 ‘HOPE with HUG 프로젝트’ 대상지 공모에 나선다. 총 1억6500만원 규모로 노후 공익 시설 1~2곳을 선정해 리모델링을 추진할 계획이다.
배성택 부산시 주택건축국장은 “이 사업은 단순한 시설 보수를 넘어 지역 생활 공간의 기능과 의미를 되살리는 데 목적이 있다”며 “민관 협력을 통해 생활 기반 시설 개선을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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