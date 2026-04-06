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[여긴 어디] 황금 탑과 벚꽃이 조화로운 ‘천년고도’

입력:2026-04-06 09:47
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벚꽃의 계절에 ‘천년고도’ 경북 경주는 꽃 등불을 밝혀 매단 듯 환해진다. 특히 보문호 일대가 화사하다. 1972년 사적지구 정비와 함께 보문호를 중심으로 한 국제적인 종합관광휴양단지 개발이 시작되면서 호반의 조경을 아름답게 하기 위해 키가 작은 개량 벚나무가 식재됐다. 호수를 둘러싼 4.2㎞의 산책로를 따라 벚나무들이 줄지어 서 있다.

인근 황룡원은 신라시대 황룡사 구층 목탑을 모티브로 현대적인 공법과 기술을 접목해 건축됐다. 이 건물은 현재 개인과 기업 등을 대상으로 다양한 명상과 수행 프로그램을 운영하는 연수원으로 사용되고 있다.

황룡원 앞 도로 양쪽 벚꽃과 건물을 배경으로 인생 사진을 찍기에 좋다. 높이 솟은 황금 탑과 만개한 벚꽃이 조화를 이뤄 동화 속 한 장면 같다. 해 질 무렵에는 황금빛 석양과 어우러진 탑, 그리고 그 주변을 감싸는 벚꽃의 모습이 장관이다. 야간에는 자동차 후미등의 붉은 빛과 황룡원의 고즈넉한 자태가 어우러져 벚꽃과 함께 황홀한 풍경을 연출한다.

글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

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