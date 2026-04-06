김시우, 마스터스 개막 1주일 앞두고 샷감 ‘굿’…텍사스 오픈 공동 10위
J.J. 스펀 통산 3승 달성
입대전 김성현 공동21위
김시우가 남자 골프 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 개막을 1주일 앞두고 기분좋은 ‘톱10’에 성공했다.
김시우는 6일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오의 TPC 샌안토니오(파72·7438야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 발레로 텍사스 오픈(총상금 980만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기 1개에 버디 6개를 묶어 5언더파 67타를 쳤다.
최종 합계 11언더파 277타를 기록한 김시우는 토미 플리트우드(영국) 등과 공동 10위로 대회를 마무리했다.
지난 1월 아메리칸 익스프레스(공동 6위)와 2월 파머스 인슈어런스 오픈(공동 2위), WM 피닉스 오픈(공동 3위)에 이어 시즌 네 번째 ‘톱10’이다.
게다가 이 대회는 오는 9일 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC서 개막하는 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트 전초전 성격으로 치러졌다는 점에서 의미가 있다.
대회 우승은 마지막날 5타를 줄여 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 J.J. 스펀(미국)이 차지했다. 2022년 이 대회에서 생애 첫 승을 신고한데 이어 4년만의 타이틀 탈환이다. 스펀은 지난해 US오픈까지 PGA투어 통산 3승째다. 우승 상금은 176만4000달러(약 26억6000만 원)다.
교포 선수 마이클 김이 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 맷 월리스(영국)와 공동 2위(최종합계 16언더파 272타)로 대회를 마쳤다.
이번 대회를 마친 뒤 병역 의무 이행을 위해 귀국하는 것으로 알려진 김성현은 공동 21위(최종 합계 9언더파 279타)의 성적표를 받아 쥐었다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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