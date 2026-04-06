부산시, 데이터 행정 전환 본격화…503억원 투입
5년간 투자…데이터 기반 행정 구축
4대 전략·10개 과제 실행 본격화
공공·민간 데이터 활용 체계 강화
부산시가 총 503억원을 투입해 행정 전반을 데이터 중심으로 전환하는 중장기 계획을 본격 추진한다. 단순 정보 활용을 넘어 공공과 민간 데이터를 통합해 정책 결정과 산업 육성에 활용하는 ‘데이터 행정’ 체계 구축에 나선다는 구상이다.
부산시는 ‘데이터 기반 행정 추진 전략 마스터플랜’을 수립하고 본격적인 실행 단계에 돌입했다고 6일 밝혔다. 이번 계획은 디지털 대전환과 인공지능(AI) 확산에 대응해 행정 효율성을 높이고 데이터 산업 생태계를 육성하기 위한 중장기 전략이다.
시는 향후 5년간 503억원을 투입해 데이터 기반 행정과 산업 진흥을 병행 추진한다. 이를 위해 데이터 개방과 관리 체계 고도화, 데이터 산업 육성, 인재 양성 등 4대 전략과 10개 실행 과제를 중심으로 공공·민간 데이터 활용 체계를 구축할 계획이다.
특히 행정 전반에 분산된 데이터를 통합 관리하고 전사적 메타데이터 체계를 구축해 데이터 신뢰도를 높일 방침이다. 핵심 산업별 데이터 생태계를 조성하고 기업 지원 체계를 마련해 민간 중심의 데이터 산업 성장을 유도한다.
또 데이터 개방과 활용을 확대해 시민과 기업 수요를 반영한 고부가가치 데이터를 발굴한다. 데이터 기반 의사결정 체계를 정착시켜 행정 서비스의 질을 끌어올릴 계획이다.
시는 이번 계획을 통해 ‘데이터 미래 도시 부산’ 구현을 목표로 데이터 기반 스마트 행정을 본격화하고, 지역 산업 경쟁력 강화와 디지털 경제 전환을 동시에 추진할 방침이다.
박형준 부산시장은 “이번 마스터플랜은 데이터를 단순히 활용하는 수준을 넘어 공공·민간 전반의 데이터 활용 역량을 강화하기 위한 전략”이라며 “데이터 기반 의사결정 체계를 정착시켜 시민이 체감할 수 있는 데이터 행정을 구현하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사