춘천 시정소식지 ‘봄내’…명예시민기자 모집
강원도 춘천시가 시정소식지 ‘봄내’ 명예시민기자를 모집한다.
명예시민기자는 ‘도란도란’ 코너를 통해 시민의 시선으로 지역의 일상과 사람 이야기를 취재하고 글을 쓰는 역할을 맡는다.
올해 신설된 ‘스포츠 도시’ 특집면도 맡아 스포츠를 매개로 한 공동체와 건강한 시민의 삶을 담아낼 계획이다. 채택된 기사에 대해서는 소정의 원고료가 지급된다.
춘천시에 주소를 둔 시민으로 기본적인 글쓰기 역량과 지역에 관한 관심을 갖춘 사람이면 누구나 지원할 수 있다.
활동 기간은 오는 5월 3일부터 내년 5월 2일까지 1년간이다.
접수는 10일부터 15일까지 응시원서와 자기소개서 및 활동계획서, 개인정보 제공동의서, ‘도란도란’ 원고 2편, 포트폴리오를 작성해 접수하면 된다.
본인이 직접 기획해 매체에 실린 기사, 블로그 등 포트폴리오는 선택사항으로 최대 3건까지 첨부할 수 있다.
시는 자체 심의위를 꾸려 22일까지 최종 명예시민기자를 선발·위촉한다.
이번 모집과 관련한 자세한 사항은 홍보담당관실 봄내소식팀으로 문의하면 된다.
장병선 소통담당관은 6일 “명예시민기자는 일상에서 기삿거리를 발굴하고 공감을 유도할 수 있는 글쓰기 능력이 중요하다”며 “일상의 순간과 지역의 변화를 기록하고 싶은 시민들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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