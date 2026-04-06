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[속보] 전북도청 압수수색…김관영 ‘돈봉투 의혹’ 수사

입력:2026-04-06 09:28
수정:2026-04-06 10:00
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전북경찰청 소속 수사관들이 6일 김관영 전북특별자치도지사의 돈봉투 살포 의혹과 관련해 압수수색을 실시하기 위해 도청에 진입하고 있다. 연합뉴스

경찰이 6일 ‘돈봉투 의혹’에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사에 대한 강제수사에 착수했다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 김 지사의 현금 살포 의혹과 관련해 압수수색에 돌입했다. 대상은 도청에 있는 김 지사의 집무실 등이다.

김 지사는 지난달 31일 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발됐다. 지난해 11월 전북 전주의 한 음식점에서 20명가량의 청년과 식사를 한 뒤 현금이 든 봉투를 건넨 혐의다. 여기에는 지역 기초의원과 지방선거 출마 예정자 등이 포함된 것으로 알려졌다.

더불어민주당은 즉시 대응에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 지난 1일 김 지사에 대한 윤리감찰단의 긴급 감찰을 지시했고, 지도부는 같은 날 밤 긴급 최고위원회의에서 김 지사의 제명을 결정했다.

김 지사는 봉투를 건넨 자체는 자신의 불찰이나 대리운전비 차원이었고, 문제가 될 수 있을 것이라 판단해 회수에 나섰다고 해명했다. 당의 제명 처분에 불복해 서울남부지법에 효력정지 가처분 신청을 하기도 했다. 법원은 오는 7일 이를 심리할 예정이다.

유력 주자였던 김 지사가 사라지면서 민주당의 6·3 지방선거 전북지사 경선은 안호영·이원택 의원의 2파전 구도로 재편됐다. 본경선은 오는 8일부터 사흘간 진행된다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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