[속보] 전북도청 압수수색…김관영 ‘돈봉투 의혹’ 수사
경찰이 6일 ‘돈봉투 의혹’에 휩싸인 김관영 전북특별자치도지사에 대한 강제수사에 착수했다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 김 지사의 현금 살포 의혹과 관련해 압수수색에 돌입했다. 대상은 도청에 있는 김 지사의 집무실 등이다.
김 지사는 지난달 31일 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발됐다. 지난해 11월 전북 전주의 한 음식점에서 20명가량의 청년과 식사를 한 뒤 현금이 든 봉투를 건넨 혐의다. 여기에는 지역 기초의원과 지방선거 출마 예정자 등이 포함된 것으로 알려졌다.
더불어민주당은 즉시 대응에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 지난 1일 김 지사에 대한 윤리감찰단의 긴급 감찰을 지시했고, 지도부는 같은 날 밤 긴급 최고위원회의에서 김 지사의 제명을 결정했다.
김 지사는 봉투를 건넨 자체는 자신의 불찰이나 대리운전비 차원이었고, 문제가 될 수 있을 것이라 판단해 회수에 나섰다고 해명했다. 당의 제명 처분에 불복해 서울남부지법에 효력정지 가처분 신청을 하기도 했다. 법원은 오는 7일 이를 심리할 예정이다.
유력 주자였던 김 지사가 사라지면서 민주당의 6·3 지방선거 전북지사 경선은 안호영·이원택 의원의 2파전 구도로 재편됐다. 본경선은 오는 8일부터 사흘간 진행된다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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