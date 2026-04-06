“이런 일 처음”… 대구·경북경찰청장 동시배출 이 학교는

김원태 경북경찰청장·김병우 대구경찰청장

안동 경일고 출신의 선후배 사이로 ‘주목’

김원태 경북경찰청장(왼쪽)과 김병우 대구경창청장.

대구·경북지역 치안을 책임지는 경찰청장이 특정 고등학교 출신의 선후배가 임명돼 눈길을 모은다.



경찰조직 내부에서도 “이 같은 일은 지금까지도 없었으며 앞으로도 가능성이 거의 없을 것”이라고 입을 모은다.



지난 4일자로 경북경찰청장에 취임한 김원태 치안감과 지난해 9월 대구경찰청장으로 취임한 김병우 치안감은 안동 경일고 출신의 선후배다. 고등학교 기수로 따지면 경북청장이 대구청장 보다 3년 선배다.



경북청장은 1989년 순경 공채로 경찰에 입문한 뒤 30여 년간 주요 보직을 두루 거치며 현장과 정책을 아우른 ‘정보·수사·치안 전문가’로 평가받는다. 2015년 총경, 2021년 경무관을 거쳐 2025년 치안감으로 승진했다.

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그는 서경대 행정학과를 나와 한체대 대학원에서 안전관리 과정을 수료하며 석사 학위를 취득했다. 이후 건국대 안보재난대학원 박사과정을 수료하며 재난·안보 분야 전문성을 쌓았다.

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경찰청 정보협력과장, 경북경찰청 공공안전부장, 서울경찰청 공공안녕정보외사부장 등 정보 및 공공안전 분야 핵심 보직을 역임했다. 이어 서울 강서경찰서장으로서 지역 치안 행정을 총괄했으며 경찰청 국가수사본부 과학수사심의관을 맡아 과학수사 체계 고도화에 기여했다.

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이후 인천국제공항경찰단장으로 국가 관문 치안을 책임졌고 경찰청 치안정보국장을 지내며 전국 단위 치안 정보 정책을 총괄했다.

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그는 “도민의 일상 속 안전을 지키는 것이 경찰의 존재 이유”라며 “현장 중심의 실효성 있는 치안 활동과 선제적 범죄 예방으로 신뢰받는 경북경찰을 만들어가겠다”고 밝혔다.

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지난해 9월 대구경찰청장에 취임한 김병우 치암감은 경찰대학(8기)을 졸업한 뒤 1992년 경위로 경찰에 입문했고 경북청 여성청소년과장, 안동경찰서장, 대구청 자치경찰부장, 경찰청 교통운영과장, 경북청 공공안전부장 등을 거쳤다.



2022년 치안감으로 승진한 뒤에는 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관과 경남경찰청장을 역임했다. 교통·안전·정보·수사·경무 등 주요 보직을 두루 경험하며 풍부한 현장 감각과 조직 관리 능력을 쌓았다.



2018년에는 경찰청 평창올림픽기획과장을 맡아 대회 기간 각국 선수단 안전을 총괄하며 동계올림픽의 성공적 개최에 기여했다. 2023년 국수본부장 자진 사퇴로 치안 공백이 발생했을 때는 대행을 맡아 조직 안정에 힘을 보탰다.



두 사람은 정보 분야에서 오랫동안 근무해 왔다는 공통점이 있고 경무관 승진도 같이했다. 본청 근무 당시 경북청장이 정보4과장, 대구청장이 정보3과장을 맡으면서 당시 경찰청 정보국에서도 “같은 고교출신 선후배가 요직을 차지하고 있다”며 부러워했다고 전해진다.



소탈하고 온화한 성품으로 부하직원들의 목소리에 귀를 기울이는 ‘현장형 리더’라는 점도 두 사람의 공통점이다. 철저한 자기관리와 뛰어난 업무추진력으로 후배 경찰관들 사이에서 ‘닮고 싶은 선배’로 기억되고 있다는 점도 닮았다.



경일고 총동문회 관계자는 “대구·경북 치안책임자가 우리 동문 출신이라는 대단한 경사를 맞았다”며 “두 사람이 직무를 잘 수행할 수 있도록 동문회 차원에서 힘을 보태겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구·경북지역 치안을 책임지는 경찰청장이 특정 고등학교 출신의 선후배가 임명돼 눈길을 모은다.경찰조직 내부에서도 “이 같은 일은 지금까지도 없었으며 앞으로도 가능성이 거의 없을 것”이라고 입을 모은다.지난 4일자로 경북경찰청장에 취임한 김원태 치안감과 지난해 9월 대구경찰청장으로 취임한 김병우 치안감은 안동 경일고 출신의 선후배다. 고등학교 기수로 따지면 경북청장이 대구청장 보다 3년 선배다.경북청장은 1989년 순경 공채로 경찰에 입문한 뒤 30여 년간 주요 보직을 두루 거치며 현장과 정책을 아우른 ‘정보·수사·치안 전문가’로 평가받는다. 2015년 총경, 2021년 경무관을 거쳐 2025년 치안감으로 승진했다.그는 서경대 행정학과를 나와 한체대 대학원에서 안전관리 과정을 수료하며 석사 학위를 취득했다. 이후 건국대 안보재난대학원 박사과정을 수료하며 재난·안보 분야 전문성을 쌓았다.경찰청 정보협력과장, 경북경찰청 공공안전부장, 서울경찰청 공공안녕정보외사부장 등 정보 및 공공안전 분야 핵심 보직을 역임했다. 이어 서울 강서경찰서장으로서 지역 치안 행정을 총괄했으며 경찰청 국가수사본부 과학수사심의관을 맡아 과학수사 체계 고도화에 기여했다.이후 인천국제공항경찰단장으로 국가 관문 치안을 책임졌고 경찰청 치안정보국장을 지내며 전국 단위 치안 정보 정책을 총괄했다.그는 “도민의 일상 속 안전을 지키는 것이 경찰의 존재 이유”라며 “현장 중심의 실효성 있는 치안 활동과 선제적 범죄 예방으로 신뢰받는 경북경찰을 만들어가겠다”고 밝혔다.지난해 9월 대구경찰청장에 취임한 김병우 치암감은 경찰대학(8기)을 졸업한 뒤 1992년 경위로 경찰에 입문했고 경북청 여성청소년과장, 안동경찰서장, 대구청 자치경찰부장, 경찰청 교통운영과장, 경북청 공공안전부장 등을 거쳤다.2022년 치안감으로 승진한 뒤에는 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관과 경남경찰청장을 역임했다. 교통·안전·정보·수사·경무 등 주요 보직을 두루 경험하며 풍부한 현장 감각과 조직 관리 능력을 쌓았다.2018년에는 경찰청 평창올림픽기획과장을 맡아 대회 기간 각국 선수단 안전을 총괄하며 동계올림픽의 성공적 개최에 기여했다. 2023년 국수본부장 자진 사퇴로 치안 공백이 발생했을 때는 대행을 맡아 조직 안정에 힘을 보탰다.두 사람은 정보 분야에서 오랫동안 근무해 왔다는 공통점이 있고 경무관 승진도 같이했다. 본청 근무 당시 경북청장이 정보4과장, 대구청장이 정보3과장을 맡으면서 당시 경찰청 정보국에서도 “같은 고교출신 선후배가 요직을 차지하고 있다”며 부러워했다고 전해진다.소탈하고 온화한 성품으로 부하직원들의 목소리에 귀를 기울이는 ‘현장형 리더’라는 점도 두 사람의 공통점이다. 철저한 자기관리와 뛰어난 업무추진력으로 후배 경찰관들 사이에서 ‘닮고 싶은 선배’로 기억되고 있다는 점도 닮았다.경일고 총동문회 관계자는 “대구·경북 치안책임자가 우리 동문 출신이라는 대단한 경사를 맞았다”며 “두 사람이 직무를 잘 수행할 수 있도록 동문회 차원에서 힘을 보태겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지