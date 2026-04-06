중동전쟁 에너지대응특위 2차 회의 개최
더불어민주당 ‘중동전쟁 경제대응특위’ 2차 회의가 6일 서울 여의도 국회의원회관에서 열렸다. 이날 회의에는 더불어민주당 측 유동수 위원장, 자문그룹의 박현동 한국석유유통협회 상근부회장, 정부 측 이형일 기획재정부 제1차관 등이 참석했다.
회의에서는 중동 지역 긴장 장기화에 따른 원유 도입 등 에너지 수급 안정화 방안, 나프타·합성수지 등 핵심 물자 확보 대책, 대·중소기업 간 상생 방안 등이 주요 의제로 논의됐다.
유동수 위원장은 모두발언에서 “전쟁이 장기화될 가능성이 높아지면서 산업 전반의 불확실성이 커지고 있다”며 “현장의 건의사항을 반영해 정부와 함께 실질적인 대응책을 마련하겠다”고 밝혔다.
이날 회의에는 국회와 정부, 산업계 및 연구기관 관계자들이 참석해 석유·화학 산업을 중심으로 한 공급망 리스크와 물가 상승 요인에 대한 대응 방안을 집중 점검했다.
이병주 선임기자 ds5ecc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사