300년 시간이 피워내는 봄 향기… 사유원, ‘모과&정향 축제’ 10일 개막
공연·웰니스·미식이 결합된 다채로운 프로그램 운영
대구 군위 소재 ‘사유원’이 오는 10일부터 5월 24일까지 ‘모과&정향 축제’를 개최한다고 6일 밝혔다. 축제는 평균 수령 300년 이상 모과나무가 피어내는 모과꽃과 5월 정향나무꽃을 중심으로 자연과 예술, 웰니스가 어우러진 계절 프로그램으로 구성됐다.
300년 모과나무가 피워내는 봄의 절정
4월 중순 사유원의 중심 정원 ‘풍설기천년’에는 평균 수령 300년 이상의 모과나무 108그루가 꽃을 피운다. 오랜 세월을 견뎌낸 나무 위에 피어난 분홍빛 꽃은 짧은 기간 만날 수 있는 풍경으로, 사유원의 봄을 대표하는 장면으로 꼽힌다.
특히 올해 656세를 맞이한 최고령 모과나무의 개화는 또 하나의 관람 포인트다. 모과꽃은 약 2주가량 피고 지는 특성이 있어 개화 시기를 고려한 방문이 권장된다. 모과꽃이 지는 시기와 맞물려 5월에는 정향나무꽃이 사유원 전역에서 향기를 더한다.
축제 기간 방문객 전원에게는 주요 꽃 군락지와 포토 스폿이 담긴 ‘모과 & 정향 꽃길 엽서’가 제공된다. 엽서에 포함된 QR코드를 통해 개화 위치와 정원 동선을 확인할 수 있어 더욱 깊이 있는 관람이 가능하다.
대자연을 깊이 경험하는 방법, 동행 도슨트&웰니스 프로그램
축제 기간 사유원의 수목 전문가와 함께하는 ‘사유원의 나무’ 프로그램이 눈에 띈다. 오는 25일과 5월 23일 두 차례 사유원의 나무와 꽃, 조경에 담긴 철학을 들을 수 있는 프로그램이다. 단순한 관람을 넘어 자연과 공간의 의미를 이해하는 시간으로 구성돼 정원에 대한 지식을 더 넓히기 원하는 이들에게 추천한다.
스포츠 브랜드 르꼬끄 스포르티브와 함께하는 ‘Women's Wellness 웰니스를 사유하다’는 일상에서 벗어나 몸과 마음의 균형을 회복하는 시간을 제안한다. 자유관람뿐 아니라 대자연 속에서 러닝과 필라테스를 경험할 수 있으며 모든 참가자에게는 샌드위치와 음료, 10만원 상당의 르꼬끄 스페셜 기프트(10만원 상당의 티셔츠·모자·페이스타올)가 제공된다.
예술과 미식으로 만끽하는 ‘올데이 패키지’
이번 축제에는 공연과 식사를 함께 즐기는 ‘모과꽃 필 무렵 올데이 패키지’가 운영된다. 11일에 진행되는 ‘사유하는 봄, 아쟁에 핀 목소리’는 아쟁 연주자 김영길과 소프라노 김지원의 공연과 함께 카페 가가빈빈의 브런치가 제공된다. 25일 ‘블루밍 듀오 콘서트’는 소프라노 김희정과 테너 이충만의 공연에 사담 다이닝의 코스 디너가 더해져 봄 저녁의 정취를 완성한다.
축제 기간 카페 가가빈빈에서는 상큼한 ‘모과 에이드’를, 몽몽차방에서는 은은한 향의 ‘배 엘더 모과 티’를 시즌 한정으로 선보인다. 정원의 꽃과 향을 미각으로 확장한 메뉴다.
사유원 관계자는 “모과꽃에서 정향꽃으로 이어지는 두 달간의 봄 시즌은 사유원 경험의 핵심”이라며 “봄날에 정취가 가득한 정원에서 자연, 건축, 예술, 웰니스가 결합된 경험으로 일상의 새로운 영감과 에너지를 재충전하시기 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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