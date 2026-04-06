인천시, 어업용 면세유 지원 대폭 확대…유가 급등 대응

인천시청 본관 전경. 인천시 제공

어선 규모별로 차등 적용하던 지원 기준을 상향 조정해 지원 비율을 최대 15%까지, 연간 지원금 상한액을 최대 700만원까지 확대한다.

11월 일괄 지급 방식에서 벗어나 상반기(7월)와 하반기(12월)로 나눠 지원해 어업인의 체감도를 높일 계획이다. 이에 따른 보조금 신청도 기존 연 1회에서 연 2회로 확대된다.