인천시, 어업용 면세유 지원 대폭 확대…유가 급등 대응
인천시는 국제정세 불안에 따른 유가 급등으로 어려움을 겪는 어업인의 경영 부담 완화를 위해 ‘2026년 어업용 면세유 지원사업’을 대폭 확대 시행한다고 6일 밝혔다.
어선 규모별로 차등 적용하던 지원 기준을 상향 조정해 지원 비율을 최대 15%까지, 연간 지원금 상한액을 최대 700만원까지 확대한다.
5t 미만 어선의 지원 비율은 기존 12%에서 15%로, 상한액은 300만원에서 400만원으로 각각 올린다. 5t 이상 10t 미만 어선의 지원 비율은 8%에서 10%로, 상한액은 500만원에서 600만원으로 늘어난다. 10t 초과 어선의 지원 비율은 6%에서 8%로, 상한액은 600만원에서 700만원으로 인상한다.
이번 지원 확대는 유가 안정까지 한시적으로 운영된다. 지원 대상 기간은 기존 1∼10월에서 1∼11월로 1개월 연장된다.
또 11월 일괄 지급 방식에서 벗어나 상반기(7월)와 하반기(12월)로 나눠 지원해 어업인의 체감도를 높일 계획이다. 이에 따른 보조금 신청도 기존 연 1회에서 연 2회로 확대된다.
행정 절차도 간소화된다. 이를 통해 어업허가증 등 일부 제출서류를 생략하고 통장 사본, 면세유 사용 증빙, 입출항 확인서 등 필수 서류만 제출하도록 개선된다.
시는 시비 50%와 군·구비 50%로 14억7300만원의 관련 예산을 마련했으며 이를 토대로 약 1078척의 어선을 지원할 방침이다.
김익중 시 농수산식품국장은 “유가 상승으로 어려움을 겪는 어업인의 부담을 덜기 위해 지원 규모를 확대했다”며 “앞으로도 현장 중심의 지원 정책을 통해 어업인의 경영 안정을 적극 지원하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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