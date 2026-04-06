“트럼프 머물던 백악관 인근서 총격”… 비밀경호국 조사중

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 워싱턴 D.C.에 있는 트럼프 내셔널 골프 클럽 방문을 마치고 백악관에 도착하고 있다. 로이터연합

도널드 트럼프 미 대통령은 주말 동안 백악관에 머물고 있었다. 백악관 측은 이번 사건에 대해 즉각적인 입장을 내놓지 않았다.