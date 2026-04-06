도널드 트럼프 미국 대통령이 최후통첩을 보내며 이란에 호르무즈 해협 개방을 압박하고 있는 가운데 이란은 미국이 전쟁으로 인한 재정적 피해를 완전히 배상하기 전까진 호르무즈 해협을 개방하지 않을 것이라고 강조했다.
5일(현지시간) CNN의 보도에 따르면 메흐디 타바타바에이 이란 대통령실 커뮤니케이션·정보 담당 부국장은 자신의 X에 “트럼프 대통령의 최후통첩은 ‘순수한 절망과 분노를 드러낸 것’이며 그가 중동 지역에서 전면전을 촉발시켰다”면서 이같이 밝혔다.
앞서 트럼프 대통령은 지난달 21일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 이란의 발전소들을 흔적도 없이 파괴하겠다”고 경고했다.
이어 지난달 26일에는 “이란과 협상을 진행 중”이라며 이란 발전소에 대한 공격 계획을 미국 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 열흘 보류했다. 트럼프 대통령은 이후 다시 트루스소셜을 통해 이란과의 협상 시한을 오는 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 하루 더 연장했다.
트럼프 대통령 이 과정에서 이란을 향해 “이 미친 X들아(crazy bastards), 당장 그 빌어먹을 해협을 열어라”며 “안 그러면 지옥에서 살게 될 테니, 두고 보라”고 위협하기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“전쟁 배상 전까진 호르무즈 개방 없다” 이란 고위 관계자
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