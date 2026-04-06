도널드 트럼프 미국 대통령의 이란을 상대로 한 최후통첩으로 미 증시 지수선물이 일제히 하락세를 보였다.
5일 오후 6시30분 현재(현지시간) 뉴욕증시에서 다우 선물은 0.65%, S&P500 선물은 0.68%, 나스닥 선물은 0.80% 각각 하락했다.
트럼프는 이날 “7일 오후 8시까지 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란의 모든 발전소를 폭격할 것”이라고 최후통첩을 날렸다.
전쟁 발발 이후 갈등이 최고조에 이르면서 지수 선물은 일제히 하락하고 있는 것으로 보인다.
지난주 미 증시는 조기 종전에 대한 기대감과 고용자 수 증가 호재에 힘입어 다우는 3.0%, S&P500은 3.4%, 나스닥은 4.4% 각각 상승했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 트럼프 최후통첩에 지수선물 하락, 나스닥 0.80%↓
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