“하나님은 선하시다” 이란에서 구출된 美 장교, 급박한 메시지…트럼프 “부활절의 기적”

이란 이슬람혁명수비대가 5일(현지시간) 공개한 격추된 미군 전투기. 연합뉴스

할 법한 말처럼 들렸다”고 말했다.

다만 국방부 관계자는 해당 장교가 말한 정확한 문구는 “하나님은 선하시다”였다고 악시오스에 전했다.

이란의 유인책일 가능성을 우려했다고 밝혔다.

이란 측이 장교를 포로로 잡은 뒤 미군을 함정으로 유인하기 위해 “허위 신호를 보내고 있을 수 있다”고 우려했다는 설명이다.

또 이란군이 어깨에 메고 발사하는 미사일을 사용해 F-15E 전투기를 격추했다면서 “그들은 운이 좋았다”라고 주장했다. 그는 “