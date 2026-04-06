트럼프, 이란 협상 데드라인 한국 시간 8일 오전으로 재연장
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과의 협상 시한을 7일로 다시 연장했다. 기존에 제시했던 시한에서 하루 더 연장한 것으로 이란 전쟁이 최대 고비 앞에서 막판 줄다리기가 계속되는 모양새다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “미 동부시간 화요일 오후 8시!(한국시간 8일 오전 9시)”라고 적었다. 별도의 설명은 없었지만 이란 발전소 등 민간 인프라에 대한 공습을 유예하고 협상 시한은 기존 6일에서 7일로 하루 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 보인다.
트럼프는 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서도 협상 시한을 오는 7일 오후로 제시했다. 그는 인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.
트럼프는 앞서 지난달 26일 이란 발전소에 대한 공격을 미 동부시간 기준 4월 6일 오후 8시까지로 열흘 유예한다고 밝힌 바 있다. 트럼프는 지난달 21일 처음으로 ‘48시간’시한을 제시한 뒤 이란 발전소 공격을 예고했다가 같은 달 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 이번 시한 유예까지 합하면 트럼프는 이란 발전소 등에 대한 공격을 3차례 연기한 셈이다.
트럼프는 최근 이란에 대한 최대 강도의 압박과 함께 협상 타결 가능성도 제시하는 등 모호한 입장을 유지하고 있다.
트럼프는 협상 시한 연장 직전까지만 해도 트루스소셜에 “이번 화요일은 이란에서 ‘발전소의 날’이자 ‘다리의 날’이 될 것”이라며 “빌어먹을 호르무즈 해협을 열어라. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것이다”고 적었다. 하지만 그는 얼마 뒤 폭스뉴스 인터뷰에서는 이란과의 협상 타결 전망에 대해 “6일까지 타결이 이뤄질 것으로 본다. 가능성이 크다”고 말했다. 자신이 제시한 공격 유예 시한 이전에 협상이 타결될 수 있다는 낙관적 전망을 한 것이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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