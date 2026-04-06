트럼프, 이란 협상 데드라인 한국 시간 8일 오전으로 재연장

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프는 이날 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서도 협상 시한을 오는 7일 오후로 제시했다. 그는

인터뷰에서 “만약 그들이 화요일(7일) 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소는 하나도 남지 않을 것이고 다리도 하나도 서 있지 않을 것”이라고 말했다.

지난달 21일 처음으로 ‘48시간’시한을 제시한 뒤 이란 발전소 공격을 예고했다가 같은 달 23일 닷새 동안 공격을 유예한다고 발표한 바 있다. 이번 시한 유예까지 합하면 트럼프는 이란 발전소 등에 대한 공격을 3차례 연기한 셈이다.