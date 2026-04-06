박형덕 “동두천 숙원 해결…도시재생·정주환경 전환 가속”
박형덕(사진) 경기 동두천시장은 “동두천은 이제 변화의 시기를 지나 도약의 시기로 들어섰다”며 “수십 년간 묵혀왔던 과제들을 하나씩 해결하며 시민이 체감할 수 있는 도시로 바꿔 나가고 있다”고 밝혔다.
박 시장은 최근 시청 집무실에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 “동두천에는 도시 형성과 미군 주둔 역사 속에서 누적된 구조적 문제가 많았다”며 “오랫동안 ‘어렵다’는 이유로 손대지 못했던 과제들이었지만, 이제 더 이상 미룰 수 없다는 판단 아래 하나씩 해결의 첫 단추를 끼워가고 있다”고 말했다.
그는 대표적인 사례로 성매매집결지 정비, 75연립상가 철거, 소요산 일대 하천 복원과 확대개발을 꼽았다. 박 시장은 “성매매집결지는 70년간 도시 한복판에 남아 있었지만, 공공 주도의 도시재생을 통해 문화공원과 주차장을 갖춘 안전하고 열린 공간으로 탈바꿈시킬 계획”이라며 “원도심의 주거 환경을 회복하고 부정적 공간 구조를 개선함으로써 지역 공동체 회복과 도심 기능 활성화를 동시에 이루는 모델이 될 것”이라고 설명했다.
75연립상가 철거와 평화로 일대 가로환경 정비 역시 장기 과제였다. 박 시장은 “1975년 조성된 이후 50년 가까이 낙후돼 학생과 주민의 통학·생활 안전에도 한계가 있었다”며 “국·도비 300여억원을 확보해 보행 중심 거리로 재편하고, 소공원 등 휴식 공간을 조성해 시민들이 머물고 싶은 생활 공간으로 만들 계획”이라고 밝혔다.
소요산 확대개발과 생태하천 복원 사업도 민선 8기의 핵심 과제다. 박 시장은 “소요산과 소요천은 단순한 등산과 산책의 공간이 아니라, 체류형 관광·휴식·레저 기능을 갖춘 공간으로 변화시킬 것”이라며 “40여년간 콘크리트로 덮인 소요천 복개 구간을 철거하고 자연형 하천으로 복원하면, 시민과 방문객 모두가 머무르며 즐길 수 있는 환경이 만들어질 것”이라고 강조했다.
주거 안정과 인구 유입을 위한 통합공공임대주택 사업도 추진 중이다. 박 시장은 “청년과 신혼부부가 안심하고 정착할 수 있는 주거 환경을 만드는 것이 핵심”이라며 “주택뿐 아니라 커뮤니티 시설과 돌봄 공간을 함께 제공해, 주민들이 지역에서 안정적으로 삶을 꾸릴 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다. 이어 그는 “단순히 잠시 머무는 도시가 아니라, 청년과 가족이 도전하고 미래를 설계할 수 있는 도시로 변화시키는 것이 목표”라고 덧붙였다.
박 시장은 민선 8기 동두천시정의 핵심 원칙을 “오래된 문제를 끝까지 책임지고 해결하는 시정”이라고 정의했다. 박 시장은 “2026년은 동두천이 준비를 마치고 본격적인 도약을 시작하는 해”라며 “낡은 공간은 새로운 일상의 무대로 바뀌고, 자연과 도시가 공존하며, 시민 한 명 한 명의 삶이 더 안전하고 따뜻해지는 변화를 만들어갈 것”이라고 말했다. 이어 “이번 시정의 모든 노력은 시민의 체감 변화를 최우선으로 두고 있다”며 “앞으로도 시민과 함께 고민하고, 함께 걷는 동두천을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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