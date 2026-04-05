“지옥문” 위협했던 트럼프, 협상 타결 전망엔 “내일 가능성 커”
도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 이란과 협상이 계속되고 있으며 공격 유예 시한으로 제시했던 6일까지 타결될 가능성이 크다고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란과의 협상 타결 전망과 관련해 “내일(6일) 가능성이 크다고 본다. 지금 협상이 진행되고 있다”고 밝혔다. 이어 “빨리 합의하지 않으면 (이란의) 모든 것을 날려버리고 석유를 차지하는 것을 검토하고 있다”고 덧붙였다.
그의 이런 발언은 핵심 인프라에 대한 집중 공격을 예고하며 대이란 압박 강도를 높이는 동시에 합의 타결에 대한 낙관론도 꺼내 시장과 여론을 안심시키려는 의도로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 오는 7일 이란 발전소와 교량 등 핵심 인프라에 대한 대대적 공격을 퍼붓겠다는 글을 올리며 호르무즈 해협 개방과 합의 타결을 압박했다. 그는 “화요일(7일)은 이란에 발전소의 날, 교량의 날”이라며 “빌어먹을 (호르무즈) 해협을 열어라 미친 놈들아, 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라는 경고도 날렸다.
트럼프 대통령은 앞서 6일까지로 이란 발전소와 에너지 인프라에 대한 공격을 유예한 바 있다. 유예 기간이 끝나면 7일 곧바로 핵심 인프라를 겨냥한 파상 공세에 나서겠다고 거듭 위협한 셈이다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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