늙은 어머니와 아들의 먹먹한 그리움 그린 무용극 ‘귀향’
국립무용단, 23~26일 국립극장 해오름극장에서 김종덕 단장 안무
“어머니 나 돌아왔어요/ 어둡고 습기 찬 벼랑을 지나 긴 밤을 돋우어 달려왔어요/ 바람이 바람의 집에 돌아가 쉬듯이/ 오직 한 가지 마음으로 달려왔어요.(후략)”
어머니에 대한 그리움을 그린 김성옥의 시 ‘귀향’ 모티브의 동명 무용극이 나온다. 국립무용단은 오는 23~26일 국립극장 해오름극장에서 김종덕 예술감독 안무로 신작 ‘귀향’을 선보인다. 어머니와 아들 사이에 쌓인 내면의 기억과 감정을 춤으로 풀어낼 예정이다.
국립무용단의 ‘귀향’은 남녀노소 모두가 공감할 수 있는 가족의 서사를 통해 사람들의 마음에 품고 있는 근원적인 감정을 그린다. 삶과 이별, 기억과 화해, 상처와 그리움을 지나 회복과 위로로 나아가는 여정이 무대 위에 펼쳐진다.
작품은 1장 ‘저무는 꽃잎’, 2장 ‘귀향’, 3장 ‘꿈이런가’ 총 3장으로 구성된다. 1장 ‘저무는 꽃잎’은 인생의 끝자락에 있는 어머니의 현재를 그린다. 삶의 회한과 인생의 희로애락을 몸짓으로 풀어낸다. 2장 ‘귀향’은 어머니와 아들의 이야기를 다룬다. 연로한 어머니를 떠나 일상을 살아가던 아들은 지나가버린 시간과 뒤늦게 마주한다. 3장 ‘꿈이런가’는 어머니의 삶을 회상하며 되돌아보는 시간이다. 스쳐 지나간 세월과 사랑을 회고하며, 다시 돌아갈 수 없는 시간과 돌아가고 싶은 마음 사이에서 살아가는 인간의 감정을 풀어낸다.
어머니와 아들은 국립무용단 훈련장인 장현수와 이석준이 맡는다. 원숙한 연기력과 표현력으로 정평이 난 장현수는 어머니 역을 맡아 삶의 온기와 그리움을 담아낸다. 그리고 진중한 호흡과 깊이 있는 춤이 돋보이는 이석준은 작품의 몰입도를 높일 전망이다. 여기에 장윤나, 조승열, 김나형, 박준명, 이재인이 각각 과거의 기억과 감정을 드러내는 장면에 출연해 서사를 확장한다. 군무 역시 이야기의 흐름을 떠받친다.
김태근 음악감독이 전통적인 리듬과 현대적인 사운드가 어우러진 음악을 만들었다. 극적인 선율 전개를 통해 장면의 감정선과 서사를 구축할 계획이다. 무대 디자이너 한정아는 ‘기억의 공간’을 주된 모티브로 무대를 구성한다. 청동색의 프레임을 통해 과거와 현재, 내면과 현실이 겹쳐지는 공간을 상징적으로 구현한다.
김종덕 국립무용단 단장은 최근 기자간담회에서 “그동안 거대 담론이나 철학적인 주제에 집중해 왔으나, 관객과 진정으로 소통하려면 내 삶과 가장 가까운 주제가 필요하다는 것을 깨달았다”며 “이번 작품은 고향과 부모, 가족이라는 가장 보편적이면서도 가슴 저미는 이야기 춤으로 그려낸다”고 설명했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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