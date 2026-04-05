“고유가 지원 지방비 분담 1조원대”… 李 “말 안 돼” 반박

“고유가 지원 지방비 분담 1조원대”… 李 “말 안 돼” 반박
중동 전쟁에 따른 민생 대책인 ‘고유가 피해 지원금’의 지방비 분담액이 1조3000억원에 달할 것이란 보고서가 나왔다. 이재명 대통령은 “지방정부(지방자치단체)에 이번에 지급하는 지방교부세가 9조7000억원”이라며 “도리어 지방정부 재정 여력이 8조4000억원 늘어난다”고 반박했다.
5일 국회 예산정책처가 지난 1일 발간한 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안 분석’ 보고서에 따르면 고유가 피해 지원금 사업에 4조8252억원이 편성됐다. 이번 사업은 소득 하위 70% 국민 3256만명에게 1인당 10만~60만원 지급하도록 설계됐다. 비수도권일수록, 취약계층일수록 두텁게 지원하게 짜였다.
보고서는 이번 지원금이 지자체의 재정 부담을 키울 수 있다고 분석했다. 총사업비는 6조1400억원으로 국비 4조8199억원, 지방비 1조3201억원이다. 국·지방비 분담액은 국고 보조율이 80%(서울은 70%)인 점을 고려해 계산됐다. 지자체가 총사업비의 20~30%를 부담해야 한다는 뜻이다.
보고서는 지자체마다 재정 여력의 편차가 크다는 점을 언급하며 “1인당 지원금 지급 규모가 큰 취약계층이 재정력이 약한 지자체에 많이 분포하는 경향이 있다”고 우려했다. 그러면서 “정부는 지역 특성에 따라 보조율을 상향하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다”고 강조했다. 정부의 도움이 없으면 재정이 약한 지자체에 부담이 쏠릴 것이라는 취지다.
이 대통령은 즉각 반박했다. 이 대통령은 이날 보고서 내용을 보도한 기사를 엑스(X·옛 트위터)에 공유한 뒤 “말이 안 된다”며 “이는 초보적 산수”라고 지적했다.
그는 “이번 추경에서 지방정부 재정 여력 보강을 위해 지방정부에 주는 돈이 9조7000억원이고, 지원금 사업에 드는 지방정부 부담금은 1조3000억원”이라며 “결론적으로 재정 부담이 늘었나. 줄었나”고 되물었다.
이 대통령은 “확대된 재정 여력에 대한 지방정부 자율 결정권을 침해하는 것이라고 비판하는 건 몰라도 재정 부담 증가는 말이 안 된다”고 말했다. 이어 “지방정부는 20~30% 부담이 싫으면 안 해도 된다”면서도 “정부가 70~80% 부담해 주는 이익이 크기 때문에 거부할 이유는 없을 것”이라고 덧붙였다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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