이재준 전 고양시장, 최승원 예비후보 지지 선언

최승원(왼쪽) 더불어민주당 고양시장 예비후보가 지난 3일 지지를 공식 선언한 이재준 전 고양시장과 기념촬영을 하고 있다. 최승원 예비후보 제공

이재준 전 고양시장이 더불어민주당 고양시장 선거에 나선 최승원 예비후보 지지를 공식 선언하며, 당내 경선 구도와 후보 간 연대 흐름에 변화가 나타나고 있다.