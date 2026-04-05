이재준 전 고양시장, 최승원 예비후보 지지 선언
이재준 전 고양시장이 더불어민주당 고양시장 선거에 나선 최승원 예비후보 지지를 공식 선언하며, 당내 경선 구도와 후보 간 연대 흐름에 변화가 나타나고 있다.
앞서 최상봉 전 예비후보가 최승원 예비후보 지지를 선언한 데 이어, 이재준 전 시장까지 가세하면서 연대 흐름이 확산되는 모습이다. 잇따른 지지 선언으로 지역 정치권에서는 최 예비후보 중심의 세력 결집이 본격화되고 있다는 해석도 나온다.
이 전 시장은 3일 최 예비후보 선거사무실을 방문해 지지 의사를 밝히고, 민선 7기 시정 철학을 바탕으로 한 정책 연대 의지도 함께 드러냈다.
그는 “민선 7기 고양시는 사람 중심과 지속 가능한 성장을 목표로 시정을 운영해왔다”며 “최승원 예비후보는 이러한 방향을 공유하며 현장에서 함께 고민해 온 인물”이라고 평가했다. 이어 “기존 성과를 기반으로 새로운 변화와 혁신을 이어갈 필요가 있다”고 지지 배경을 설명했다.
이에 대해 최 예비후보는 “민선 7기의 성과를 토대로 고양시의 발전을 이어가겠다”며 “기후위기 대응, 평화경제특별시, 균형발전 등 주요 정책을 계승하고 현실에 맞게 발전시키겠다”고 밝혔다. 또한 정책의 연속성과 함께 시대 변화에 대응하는 보완 작업도 병행하겠다는 입장을 내놓았다.
정책적으로는 이 전 시장이 제시했던 ‘4대 플랫폼 은행’ 구상이 주요 공약으로 이어지고 있다. 예술, 교육, 탄소 등 다양한 분야에서 시민 참여 기반의 정책을 통해 사회적 가치 확산과 자원 순환 구조를 구축하겠다는 구상이다.
교통 분야에서는 지축차량기지 이전과 통일로선(삼송역~금촌역) 연장 사업이 핵심 과제로 거론된다. 기존 계획을 토대로 재원 마련과 사업 추진 가능성을 검토하며, 실현 방안을 구체화해 나가겠다는 방향이다.
양측은 이번 지지 선언을 계기로 정책 연대를 보다 구체화하고 공약을 정비해 나갈 계획이다. 최 예비후보는 “민선 7기의 성과를 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들고, 고양시의 미래 경쟁력을 높이는 데 집중하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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