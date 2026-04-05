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與 전남광주 경선 결선행…민형배·김영록, 승리 다짐

입력:2026-04-05 19:45
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민 “더 낮고, 겸손하게 최선 다할 것”
김 “무거운 책임감으로 반드시 승리”

5일 광주 북구 전남대학교 종합운동장에서 열린 5·18 마라톤대회에서 민형배(왼쪽), 김영록 전남광주통합시장 예비후보가 참석해 박수를 치고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선 결선에 오른 민형배·김영록(기호순) 후보가 저마다 승리를 다짐했다.

민 후보는 5일 민주당 전남광주특별시장 본경선 결과 발표 이후 입장문을 내고 “더 낮게, 더 겸손하게, 오직 시·도민 여러분만 바라보며 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 이어 “결선의 길이 아무리 치열해도 상대 후보를 흠집 내거나 깎아내리는 일은 없을 것”이라며 “없는 사실을 꾸며 공격하거나, 근거 없이 상처를 내 표를 얻는 비방의 정치로는 가지 않겠다”고 강조했다.

민 후보와 맞대결을 앞둔 김영록 후보도 같은 날 입장문을 통해 “무거운 책임감으로 결선에서도 승리하겠다”며 지지를 호소했다.

김 후보는 또 “전남광주통합특별시의 출범은 광주와 전남, 대도약의 기회이다. 무거운 책임감을 가지고 결선에 임하겠다”면서 “결선이 마무리되는 그날까지 최선을 다하겠다. 반드시 통합시장이 돼 전남광주특별시의 미래를 열겠다”고 강조했다.

민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 오는 12~14일 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다. 결선 투표는 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%가 반영된다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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