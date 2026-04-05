與 전남광주 경선 결선행…민형배·김영록, 승리 다짐
민 “더 낮고, 겸손하게 최선 다할 것”
김 “무거운 책임감으로 반드시 승리”
더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선 결선에 오른 민형배·김영록(기호순) 후보가 저마다 승리를 다짐했다.
민 후보는 5일 민주당 전남광주특별시장 본경선 결과 발표 이후 입장문을 내고 “더 낮게, 더 겸손하게, 오직 시·도민 여러분만 바라보며 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
그는 이어 “결선의 길이 아무리 치열해도 상대 후보를 흠집 내거나 깎아내리는 일은 없을 것”이라며 “없는 사실을 꾸며 공격하거나, 근거 없이 상처를 내 표를 얻는 비방의 정치로는 가지 않겠다”고 강조했다.
민 후보와 맞대결을 앞둔 김영록 후보도 같은 날 입장문을 통해 “무거운 책임감으로 결선에서도 승리하겠다”며 지지를 호소했다.
김 후보는 또 “전남광주통합특별시의 출범은 광주와 전남, 대도약의 기회이다. 무거운 책임감을 가지고 결선에 임하겠다”면서 “결선이 마무리되는 그날까지 최선을 다하겠다. 반드시 통합시장이 돼 전남광주특별시의 미래를 열겠다”고 강조했다.
민주당 전남광주특별시장 최종 후보는 오는 12~14일 3일간 치뤄지는 결선 투표를 통해 결정된다. 결선 투표는 권리당원 50%와 안심번호 여론조사 50%가 반영된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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