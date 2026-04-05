與 전남광주 경선 결선행…민형배·김영록, 승리 다짐

민 “더 낮고, 겸손하게 최선 다할 것”

김 “무거운 책임감으로 반드시 승리”

5일 광주 북구 전남대학교 종합운동장에서 열린 5·18 마라톤대회에서 민형배(왼쪽), 김영록 전남광주통합시장 예비후보가 참석해 박수를 치고 있다. 연합뉴스

“전남광주통합특별시의 출범은 광주와 전남, 대도약의 기회이다. 무거운 책임감을 가지고 결선에 임하겠다”면서