‘연고지 더비’서 연승 멈춘 서울…안양과 1-1 무승부
프로축구 K리그1 FC서울이 ‘연고지 더비’ FC안양에 비기며 개막 연승 행진을 마감했다.
서울은 5일 안양종합운동장에서 열린 안양과의 K리그1 2026 6라운드 원정 경기에서 1대 1로 비겼다. 과거 연고 이전으로 얽힌 두 팀은 올 시즌 첫 맞대결에서 끝내 승부를 가리지 못했다. 이날 무승부로 서울의 창단 첫 개막 5연승 도전도 무산됐다.
경기 초반부터 치열한 중원 싸움이 펼쳐졌다. 양 팀 모두 좀처럼 결정적인 기회를 만들지 못하던 가운데 서울이 먼저 균형을 깼다. 전반 45분 골키퍼 구성윤의 롱킥이 안양 김정현의 머리를 맞고 뒤로 흐르자, 페널티지역 왼쪽으로 파고들던 클리말라가 논스톱 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
후반 들어서는 안양이 흐름을 완전히 가져왔다. “안양 땅에서만큼은 서울의 연승을 막겠다”는 의지를 불태웠다. 후반 33분 마테우스의 코너킥을 아일톤이 헤더로 방향을 바꿔 동점골을 터뜨렸다. 아일톤의 K리그1 데뷔골이다. 기세를 올려 역전까지 노리던 안양은 후반 추가시간 박정훈의 오른발 슈팅이 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다.
김기동 서울 감독은 경기가 끝난 뒤 “선수들이 흐름을 가져갈 수 없는 분위기였다. 그런 것도 이겨내야 한다”고 말했다. 이어 “시즌 내내 전승할 수는 없다. 한 템포 쉬어가는 시점이라고 생각한다”고 덧붙였다. 이날 서울(승점 13)은 연승이 끊겼지만 선두 자리는 지켰다.
반면 유병훈 감독이 이끄는 안양은 2연패에서 벗어나며 분위기 반전에 성공했다. 유 감독은 “전반 종료 후 서울의 교체를 보고 중원에 문제가 생길 것으로 예상했고, 이를 공략한 덕분에 주도권을 가져올 수 있었다”고 설명했다. 그러면서 “서울과의 경기는 승점 이상의 무게가 있다”며 “다음 홈 경기에선 승리하겠다”고 강조했다.
안양=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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