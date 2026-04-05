‘연고지 더비’서 연승 멈춘 서울…안양과 1-1 무승부

FC서울 선수들이 5일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과의 K리그1 2026 6라운드 원정 경기에서 선제골을 터뜨린 뒤 기뻐하고 있다. 한국프로축구연맹 제공

김기동 서울 감독은 경기가 끝난 뒤 “선수들이 흐름을 가져갈 수 없는 분위기였다. 그런 것도 이겨내야 한다”고 말했다.